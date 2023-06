Autolikes è un servizio che dà automaticamente un certo numero di likes per i prossimi post. I likes vengono caricati entro 5-30 minuti dopo la pubblicazione del post.

Visualizzazioni automatiche è uguale al servizio di autolikes, ma funzionante per le visite. Non si aumentano le visite per un “carosello” (un post che si compone di video e foto). Le visite vengono caricate entro 5-30 minuti dopo si registra il video.