Los Me gusta automáticos es un servicio que automáticamente coloca una cierta cantidad de Me gusta en tus publicaciones futuras. Los Me gusta se activan entre 5 a 30 minutos después de la publicación.

Las reproducciones automáticas son lo mismo que los Me gusta automáticos, pero para las reproducciones. Las reproducciones no se promocionan en el 'carrusel' (publicaciones de videos y fotos). El incremento de reproducciones se llavará a cabo entre 5 a 30 minutos después de la publicación del video.