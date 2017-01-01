Для заказа выберите услугу,введите ссылку и укажите количество.Вас перенаправит на сайт платежной системы, где нужно будет произвести оплату. После совершения оплаты Ваш заказ автоматически начнет выполняться.
Запуск лайков и просмотров начинается в течение 5-30 минут после оплаты.
Запуск подписчиков - в течение 5-300 минут после оплаты.
Запуск просмотров историй - в течение 5-60 минут после оплаты.
Запуск репостов - в течение 5-120 минут после оплаты.
Накрутка производится постепенно, в целях безопасности вашего аккаунта.
Сроки выполнения заказа могут меняться в зависимости от текущего состояния алгоритмов социальной сети.
Да, ваш профиль обязательно должен быть открытым.
Продвижение закрытых страниц невозможно.
Также на профиле не должно быть установлено возрастных ограничений.
Автолайки - это услуга, которая автоматически ставит определенное количество лайков на будущие публикации. Запуск лайков происходит в течение 5-30 минут после публикации поста.
Автопросмотры - это то же самое, что и автолайки, только для просмотров. Накрутка просмотров не производится на "карусели" (публикации из видео и фото). Запуск просмотров - в течение 5-30 минут после публикации видео.
Менять логин после оплаты категорически нельзя. Если такое происходит, мы теряем вашу страницу, и все усилия, потраченные на раскрутку, сгорают.
Мы добросовестно выполняем все заказы. Если сомневаетесь, начните с минимального заказа в 25 ₽ за 100 лайков - проверите нашу порядочность.
В зависимости от текущих алгоритмов социальной сети накрутка производится смешанного типа: 30% живых подписчиков и остальное качественные боты (роботы) с аватарками и публикациями.
Да, конечно. Вы можете оформить заказ из любой страны и выполнить оплату любым удобным вам способом.
Аккаунты с аватарками и публикациями.
Вы можете начать использовать сервис всего за 25 ₽.
Вместе с лайками прибавляются показы и охват, что заметно улучшает статистику.
Запуск лайков происходит мгновенно.
Мы всегда на связи, чтобы помочь вам в решении любых задач.
Пользоваться нашим сервисом удобно даже для новичков.
Аккаунты с аватарками и публикациями.
Вы можете начать использовать сервис всего за 25 ₽.
Вместе с лайками прибавляются показы и охват, что заметно улучшает статистику.
Запуск лайков происходит мгновенно.
Мы всегда на связи, чтобы помочь вам в решении любых задач.
Пользоваться нашим сервисом удобно даже для новичков.