Зачем это нужно? Качественные лайки в YouTube стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересно то или иное видео, способны добавить видео живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше видео их собирает, тем популярнее становится и сам Ютуб аккаунт.

Как это работает? С SMMTouch купить лайки в Ютуб очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Указать ссылку на видео.

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Через сколько начинается накрутка? Накрутка лайков и дизлайков в Ютуб начинается через 30-60 минут после оплаты. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить лайки в Ютуб быстро и дешево.

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Накрутка лайков YouTube Накрутка канала в Youtube никогда не обходится без накрутки лайков. Они показывают, насколько активна аудитория и нравится ли ей контент, который вы создаете. Но активная накрутка лайков YouTube нечестными способами может привести к тому, что канал заблокируют, а весь контент удалят. Поэтому взвешенный и осторожный подход при развитии канала — главный залог успеха.

Зачем нужна накрутка лайков YouTube онлайн Это один из показателей ранжирования. Алгоритмы легче воспринимают, какой контент нужно продвигать и показывать более широкой аудитории. Кроме этого: видео быстрее попадает на верхние позиции по ключевому запросу;

повышение доверия и интереса к видео. Работает инстинкт массовости — если стольким людям понравилось видео до меня, то это значит, что оно стоящее. И его тоже нужно увидеть и оценить лайком;

помогает продвижению молодых каналов. «Малышам» сложно набрать необходимую аудиторию, поэтому накрутка лайков YouTube недорого и быстро — это настоящее спасение для них.

Почему накрутить лайки YouTube нужно с SMMtouch Мы гарантируем результат. Для этого вы можете попробовать наш базовый тариф, который позволяет накрутить за 25 рублей первые 100 лайков. Можно также воспользоваться качественной услугой автолайков, которые будут приходить на новые опубликованные видео в автоматическом режиме. Уже через 5-10 минут к вам на видео начнут приходить новые лайки. 30% из них будут от живых пользователей с YouTube.

Какая бывает накрутка лайков YouTube Это как живые люди, так и боты. Однако, боты могут быть очень похожими на живых людей — с загруженными видео на канал, аватарками, подписками. Возможен вариант как платной, так и бесплатной накрутки лайков. Некоторые решаются попробовать самостоятельно обмениваться лайками. Например, поставить 20 лайков и взамен получить столько же на свое видео. Но это очень долгий процесс. Он требует большой вовлеченности. Пользователи, которые привыкли экономить свое время, предпочитают заплатить и просто наслаждаться результатом.

Накрутка лайков YouTube: как правильно действовать Алгоритмы сайта улучшаются с каждым годом. И их сложно обмануть. Для того чтобы отвести подозрения в плане искусственной массовой накрутки лайков, нужно: завести сайт посредник. Например, страничку ВКонтакте или Телеграм. И пользователи, которые захотят поставить лайк, будут приходить с этих сайтов;

комплексно подходить к накрутке. Не останавливаться только на лайках, но и заказывать комментарии, подписчиков. Тогда повысившийся рост активности будет выглядеть естественно;

не подключать монетизацию. Если вы накручиваете канал для того, чтобы сразу начать на нем зарабатывать, Youtube тут же его отключит, увидев резкий рост лайков и подписчиков;

соблюдайте логику. В первые дни и недели после создания канала вы не можете набирать по 500 человек в день. Это невозможно, потому что о канале, и видео на нем, никто не знает. Сюда же относятся и суточные лимиты, которые не позволят выйти за рамки разумного в плане накрутки.

Какие могут быть санкции Если заказывать подписчиков бездумно, то YouTube быстро начнет реагировать на неестественные показатели. Сначала это будет предупреждение. Потом второе замечание, которое не позволит вам выкладывать новые видео в течение недели. Третье нарушение приведет к полной блокировке канала. И восстановить его нельзя.