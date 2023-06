Come funziona?

Con SMMTouch è molto facile acquistare visualizzazioni su Instagram, devi solo:

1) Selezionare la serie di servizi richiesti.

2) Aggiungere un collegamento al video e indicare il numero di visualizzazioni.

3) Effettuare il pagamento.

L'aumento del numero di visualizzazioni di Reels inizia entro 5-30 minuti dal pagamento. In caso di dubbio, iniziate con un ordine minimo $ 1 per 100 visualizzazioni visualizzazioni e vedete come funziona. Utilizzando il servizio SMMTouch, non dovrete più preoccuparvi di quanto sia facile, veloce ed economico ottenere visualizzazioni sui video di Instagram.