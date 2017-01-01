Зачем это нужно? Просмотры Рилс в Инстаграме представляют собой отличный механизм для увеличения числа подписчиков и активности на аккаунте. Эти просмотры показывают, насколько привлекателен определенный контент, и способствуют росту популярности Instagram-профиля. Как только видео набирает больше просмотров, профиль становится еще более популярным. Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.

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3) Совершить оплату. Накрутка происходит в течение 5-30 минут после оплаты. Если у вас возникают сомнения, начните с минимального заказа за 15 ₽ за 100 просмотров Reels и убедитесь в его эффективности. Воспользовавшись услугами SMMTouch, вы никогда больше не будете задаваться вопросом: как быстро и недорого накрутить просмотры Рилс в Инстаграме.

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Накрутить просмотры Рилс Instagram - популярная социальная платформа, активно применяемая для рекламных целей. Став известным блогером, можно заработать от 10 000 рублей за один рекламный пост. Однако высокая конкуренция затрудняет продвижение аккаунта. Увеличение просмотров Reels в Инстаграме с использованием сервисов, таких как SMMtouch, позволит попасть в ленту рекомендаций и обрести популярность. При этом вы сэкономите время по сравнению с самостоятельным продвижением профиля.

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Зачем нужна накрутка просмотров в Инсте Большинство пользователей Инстаграма обращаются к сервисам накрутки для того, чтобы: быстро продвинуть сторис или видео в ленту с рекомендованными публикациями. Тогда запись увидят реальные люди, которые могут стать постоянными фолловерами без отписок, что положительно скажется на статистике аккаунта;

создать имитацию активности в профиле Инстаграм. Более авторитетными и привлекательными в глазах пользователей становятся уже раскрученные страницы. Накрутка поможет начинающим блогерам получить первую популярность и, возможно, даже заказы на рекламу. Стоит отметить, что для выполнения второй цели даже популярные личности занимаются накруткой Инстаграм. Мы работали со звездами, которые таким образом поднимали количество лайков и зрителей рекламных видео, сторис, чтобы достичь максимального KPI. В таком случае накрутка просмотров Reels Инстаграм работает следующим образом: Блогер публикует рекламу. Накручивает до 20–25% показов, чтобы выполнить заказ согласно оговоренным условиям. Получает вознаграждение. Главное не переходить границы здравого смысла. У рекламодателей могут появиться вопросы, если из миллиона зрителей по ссылке перейдет меньше 10–20 тысяч. Все же только живые подписчики сделают заказ, а качественные боты — это всего лишь инструмент для накрутки статистики.

Какой бывает накрутка просмотров в Инстаграм С помощью нашего сайта пользователи могут недорого раскрутить: стандартные видео и IGTV — под ними показано общее количество просмотров, которое видно для всех пользователей. Этим числом можно покрасоваться перед потенциальными рекламодателями и фолловерами;

прямой эфир — это трансляции, которые имеют свою специфику. Покупая ботов, необходимо указать не только количество, но и время, которое они проведут. Стоит учитывать это, чтобы под конец эфира резко не пропала существенная часть зрителей;

Reels — ролики в формате TikTok, снимаемые с телефона. Купить просмотры Reels в Инстаграм можно так же, как и на обычные видео. Популярные посты часто выходят в ленту с рекомендациями;

Stories — хотя результаты раскрутки видны только пользователю, они улучшают ранжирование аккаунта. Алгоритмы социальной сети созданы для того, чтобы находить и автоматически продвигать интересную, полезную информацию. Однако они не могут смотреть содержание постов и определять лучших из них по контенту. Для системы имеют значения только просмотры, лайки и фолловеры, их легко получить с помощью раскрутки Инстаграм.