Por que você precisa disso?

As reações a um post no telegrama são emoji que ajudam a aumentar o volume de atividade no post.

Usando reações, o leitor de canais pode colocar uma reação à postagem sem recorrer a mensagens de texto. Assim, quanto mais reações, mais ativo o público.

Nos canais populares, o número de reações raramente excede 2-3% do número de visualizações. Para ocultar o fato da promoção dos usuários, use aproximadamente a mesma proporção de reações aos olhos.