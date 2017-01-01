Bu neden gerekli? Telgraftaki bir postaya verilen tepkiler, post altındaki etkinlik hacmini artırmaya yardımcı olan emojidir. Reaksiyonları kullanarak, kanal okuyucu metin mesajlarına başvurmadan gönderiye tepki verebilir. Böylece, ne kadar çok tepki olursa, izleyici o kadar aktif olur. Popüler kanallarda, reaksiyon sayısı nadiren görüş sayısının% 2-3'ünü aşar. Kullanıcılardan gelen tanıtım gerçeğini gizlemek için, gözlere yaklaşık aynı oranda reaksiyon kullanın.

Nasıl çalışır? Smmtouch ile, telgraflarda reaksiyonların tanıtımını yapmak çok kolaydır, çünkü buna ihtiyacınız vardır: 1) Gerekli hizmeti seçin.

2) Doğru sayıda reaksiyon doldurun.

3) Telgraftaki yazının bağlantısını belirtin.

4) Ödeme yapın.

Tanıtım ne kadar başlıyor? Reaksiyonların teşviki, ödeme sonrası 30-60 dakika içinde başlar. SMMTouch hizmetini kullanın ve soru sonsuza dek kaybolacaktır: Hızlı ve Uygun Fiyatlı Nasıl Artırılır Telgraflardaki hikayelerin görüşlerinin sayısını.