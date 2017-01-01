Sipariş vermek için istediğiniz servisi seçin, profilinizi girin ve sayıyı belirtin. Satın alma işlemini bitirmek için ödeme hizmetine yönlendirileceksiniz. Ödeme yaptıktan sonra, siparişinizi derhal uygulamaya başlayacağız.
Ödeme yapıldıktan sonra 5-30 dakika içinde beğeni ve görüntülemeler başlayacak.
Takipçiler, ödeme yapıldıktan sonra 5-300 dakika içinde gelmeye başlayacaklar.
Hikayeye görüntüleme, ödeme yapıldıktan sonra 5-60 dakika içinde başlayacak.
Paylaşım, ödeme yapıldıktan sonra 5-120 dakika içinde başlayacak.
Promosyon, hesabınızın güvenliği için aşamalı olarak yapılır.
Sipariş yürütme tarihleri, sosyal ağ algoritmalarının mevcut durumuna bağlı olarak değişebilir.
Evet, profilinizin açık olması gerekiyor.
Kapalı sayfaların tanıtımı imkansızdır.
Ayrıca profilde yaş sınırlaması olmamalıdır.
Otobeğeni, gelecekteki paylaşımlara otomatik olarak belirli sayıda beğeni kazandıran bir hizmettir. Paylaşım yayınlandıktan sonra 5-30 dakika içinde beğeniler başlatılır.
Otomatik görüntüleme, otobeğeni gibidir, ama görüntüleme kazandırır. Görüntülemelerin başlatılması, videonun yayınlanmasından sonraki 5-30 dakika içinde başlatılır.
Ödeme yapıldıktan sonra giriş bilgilerinizi değiştirmeniz tavsiye edilmez. Bunu yaparsanız, sayfanızı kaybederiz ve sayfanızı tanıtmak için tüm çabalar boşa gider.
Tüm siparişleri iyi niyetle yerine getiriyoruz. Şüpheye düştüyseniz, sadece $ 1 karşılığında 100 beğeni siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını görün.
Sosyal ağın mevcut algoritmalarına bağlı olarak, promosyon karma bir türdedir: Canlı abonelerin% 30'u ve geri kalanı profil resimli ve yayınları olan yüksek kaliteli botlardır.
Evet, tabi. Her ülkeden size uygun ödeme şekliyle sipariş verebilir siniz.
Profil resimleri ve gönderileri olan hesaplar.
Servisi sadece $ 1 kullanmaya başlayabilirsiniz.
Beğenilerle birlikte görüntüleme de yükseliyor. Ve bu istatistikleri çok daha iyi gösteriyor.
Beğeniler anında başlatılır.
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Sorun yok! Ayrıca instagram'de otomatik beğeniler sunuyoruz.