Nasıl mı çalışır? Repost sayısı, Vkontakte'deki popülerliğin önemli bir göstergesidir, bu hesabınızın gelişimine büyük katkı sağlar. Vkontakte Hesabınıza 'da repostları artırmak, şunları yapmanıza imkan sağlar: • İşletmenizi veya kişisel markanızı tanıtın.

• Sayfanın güvenilirliğini artırın.

• Sayfada reklam satış maliyetini artırın.

• Dönüşümü artırın. Ve yapmanız gereken tek şey web sitemizden Vkontakte repostları satın almak.

Bu neden mi gerekli? SMMTouch ile Vkontakte paylaşımı satın almak çok kolay, bunun için ihtiyacınız olan: 1) İstediğiniz hizmet paketini seçin.

2) VKontaktedeki gönderi linkini ekleyin.

3) Ödeme yapın. Repostlar ödemeden yaptıktan 5-120 dakika sonra başlar. Şüpheye düştüğünüzde 100 repost için minimum $ 1 siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını görün. SMMTouch hizmetini kullanın ve Vkontakte'deki gönderileri hızlı ve ucuz bir şekilde nasıl promosyon yapabilirim sorusundan kurtulun.

Repostlar kaybolmaz mı? Ucuz ve kaliteli tanıtım sadece sözde degil bu bir gerçek. Repostları çoğaltarak 30 gün garanti veriyoruz. Bir ay içinde sipariş ettiğinizden daha az sayıda repost varsa, masrafları bize ait olmak üzere yeniden çoğaltacağız!