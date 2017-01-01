Bu neden gerekli? YouTube'da yüksek kaliteli video görüntülemeler, kanal geliştirme için mükemmel bir araç haline geldi. Bir video ne kadar çok izlenirse, o kadar popüler hale gelir ve en üste çıkma olasılığı o kadar artar. Kanalın YouTube'da bu şekilde tanıtılması, canlı aktivitenin ve abone sayısının artmasına yardımcı olacaktır.

Nasıl mı çalışır? SMMTouch ile YouTube'da görüntüleme satın almak çok kolay, bunun için ihtiyacınız olan: 1) İstediğiniz hizmet paketini seçin.

2) Videonun linkini atın ve ve görüntülenme sayısını belirtin.

3) Ödeme yapın.

Hi̇zmet ne zaman çalışmaya başlıyor? Ödeme yapıldıktan sonra 30-60 dakika içinde görüntülemeler gelmeye başlayacak. SMMTouch hizmetini kullandığınızda artık YouTube'da nasıl hızlı ve ucuza izlemeler alınır gibi bir sorunuz kalmayacak: