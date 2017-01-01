Bu neden gerekli?

İnstagram’da kaliteli beğeniler profil geliştirme için mükemmel bir araç haline geldi. Belirli bir gönderiyle olan ilgi düzeyini gösterir, sayfaya aktivite ekleyebilir ve takipçi sayısını artırabilir. Bir gönderi ne kadar çok beğeni kazanırsa, İnstagram hesabı o kadar popüler hale gelir.

İnstagram’da kaliteli beğeniler profil geliştirme için mükemmel bir araç haline geldi. Belirli bir gönderiyle olan ilgi düzeyini gösterir, sayfaya aktivite ekleyebilir ve takipçi sayısını artırabilir. Bir gönderi ne kadar çok beğeni kazanırsa, İnstagram hesabı o kadar popüler hale gelir.