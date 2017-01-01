Bu neden gerekli?

Instagram'da yüksek kaliteli görüntülemeler , bir profil geliştirmek için mükemmel bir araç haline geldi. Ne kadar çok video toplarlarsa, instagram hesabının kendisi o kadar popüler hale gelir.

Bu yöntemle işletmenizi tanıtmak, müşterilerinize daha yakın olmanıza, marka gelişiminizi yükseltmeye ve hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır: artan satışlar, müşteri dönüşümü, sadık bir müşteri tabanı çekme, reklam bütçesinde azalma.