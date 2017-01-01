Sipariş vermek için hizmeti seçin,Bağlantıyı girin ve miktarı belirtin.Ödeme yapmanız gereken ödeme sisteminin web sitesine yönlendirileceksiniz. Ödeme yaptıktan sonra siparişiniz otomatik olarak yürütülmeye başlayacaktır.
Laying Beğeniler, ödeme sonrası 30-60 dakika içinde başlar.
Ödemeden sonra 60-300 dakika olan aboneleri başlatır.
Ödemeden 30-120 dakika sonra repostların lansmanı.
Hesabınızın güvenlik amaçları için tanıtım kademeli olarak gerçekleştirilir.
Siparişin yürütülmesi için son tarihler, sosyal ağ algoritmalarının mevcut durumuna bağlı olarak değişebilir.
Evet, profiliniz herkese açık olmalıdır.
Özel profiller imkansızdır.
Ayrıca profilde yaş sınırlaması olmamalıdır.
Ödeme yapıldıktan sonra giriş bilgilerinizi değiştirmeniz tavsiye edilmez. Bunu yaparsanız, sayfanızı kaybederiz ve sayfanızı tanıtmak için tüm çabalar boşa gider.
Tüm siparişleri vicdanlı olarak yerine getiriyoruz. Şüphe duyuyorsanız, {Service} beğenileri için {price} olarak asgari bir siparişle başlayın - ahlakımızı kontrol edin.
Sosyal ağın mevcut algoritmalarına bağlı olarak, promosyon karma bir türdedir: Canlı abonelerin% 30'u ve geri kalanı profil resimli ve yayınları olan yüksek kaliteli botlardır.
Evet, tabi. Her ülkeden size uygun ödeme şekliyle sipariş verebilir siniz.
Profil resimleri ve gönderileri olan hesaplar.
Servisi sadece $ 2 kullanmaya başlayabilirsiniz.
İstatistikleri önemli ölçüde iyileştiren beğeniler, yeniden yayınlar, aboneler, sadakat ve gösteriler eklenir.
Profiliniz için maksimum güvenlik sağlar.
Size her konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız.
Hizmetimiz yeni başlayanlar için bile kolaydır.
Profil resimleri ve gönderileri olan hesaplar.
Servisi sadece $ 2 kullanmaya başlayabilirsiniz.
İstatistikleri önemli ölçüde iyileştiren beğeniler, yeniden yayınlar, aboneler, sadakat ve gösteriler eklenir.
Profiliniz için maksimum güvenlik sağlar.
Size her konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız.
Hizmetimiz yeni başlayanlar için bile kolaydır.