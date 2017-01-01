Bu neden gerekli? İpliklerde yüksek kaliteli görünümlerin geliştirilmesi, kanalı geliştirmek için mükemmel bir araç haline gelmiştir.



Bu şekilde iş parçacıklarında kanal tanıtımı canlı etkinlik ve abone sayısını artırmaya yardımcı olacaktır.

Nasıl çalışır? SMMTouch ile ipliklerde bir sarma sipariş etmek çok kolaydır, bunun için ihtiyacınız olan: 1) Gerekli hizmeti seçin.

2) Doğru miktarı doldurun.

3) Bağlantıyı ekleyin.

4) Ödeme yapın.

Tanıtım ne kadar başlıyor? Beğenilerin tanıtımı, ödemeden 30-60 dakika sonra başlar. Abonelerin tanıtımı ödeme sonrası 60-300 dakika içinde başlar. Repostların tanıtımı, ödeme sonrası 30-120 dakika içinde başlar. Smmtouch hizmetini kullanın ve soru sonsuza dek kaybolacaktır: iş parçacıklarında popüler olmak için nasıl hızlı ve uygun fiyatlı.