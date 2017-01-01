Nasıl çalışır?

SMMTouch ile Instagram takipçileri satın almak çok kolay, bunun için ihtiyacınız olan:

1) Gerekli hizmet paketini seçin.

2) Kullanıcı adınızı ve abone sayısını belirtin.

3) Ödeme yapın.

Takipçi artışı, ödeme yapıldıktan sonra 5-300 dakika içinde başlar. Şüpheniz varsa 100 taki̇pçi̇ takipçisi için minimum $ 1 siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını kontrol edin. SMMTouch hizmetini kullanarak, takip etmeyi bırakmadan Instagram'da gerçek takipçileri nasıl kolay, hızlı ve ucuz bir şekilde alacağınız konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak.