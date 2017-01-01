Beğeni artışı, ödeme yapıldıktan sonra 5-30 dakika içinde başlar. Şüpheniz varsa, 100 beğeni beğenisi için minimum $ 1 siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını görün. SMMTouch hizmetini kullanarak artık endişelenmenize gerek yok - hızlı, ucuz ve kolay.

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Bu neden gerekli?

TikTok'deki kaliteli beğeniler profil geliştirme için mükemmel bir araç haline geldi. Belirli bir gönderiyle olan ilgi düzeyini gösterir, sayfaya aktivite ekleyebilir ve takipçi sayısını artırabilir. Bir gönderi ne kadar çok beğeni kazanırsa, TikTok hesabı o kadar popüler hale gelir.

Araçlarımızla işletmenizi tanıtmak, müşterilerinize daha yakın olmanıza, marka gelişiminizi yükseltmeye ve hedeflere ulaşmanıza yardımcı olacaktır: artan satışlar, müşteri dönüşümü, sadık bir müşteri tabanı çekme, reklam bütçesinde azalma.