Sipariş vermek için hizmeti seçin, Instagram'da yayına (fotoğraf, video, makaralar) bağlantıyı girin ve miktarı belirtin. Ödeme yapmanız gereken ödeme sisteminin web sitesine yönlendirileceksiniz. Ödeme yaptıktan sonra siparişiniz otomatik olarak yürütülmeye başlayacaktır.
Reposts lansmanı - Ödemeden sonra 30-60 dakika içinde.
Hesabınızın güvenlik amaçları için tanıtım kademeli olarak gerçekleştirilir.
Siparişin yürütülmesi için son tarihler, sosyal ağ algoritmalarının mevcut durumuna bağlı olarak değişebilir.
Evet, profiliniz herkese açık olmalıdır.
Kapalı profillerin tanıtımı imkansızdır.
Ayrıca profilde yaş sınırlaması olmamalıdır.
Ödemeden sonra girişi değiştirmek kesinlikle imkansızdır. Bu olursa, sayfanızı kaybederiz ve tanıtım için harcanan tüm çabalar yakılır.
Tüm siparişleri vicdanlı olarak yerine getiriyoruz. Şüphe duyuyorsanız, {Service} beğenileri için {price} olarak asgari bir siparişle başlayın - ahlakımızı kontrol edin.
Sosyal ağın mevcut algoritmalarına bağlı olarak, promosyon karma bir türdedir: Canlı abonelerin% 30'u ve geri kalanı profil resimli ve yayınları olan yüksek kaliteli botlardır.
Evet, tabi. Her ülkeden size uygun ödeme şekliyle sipariş verebilir siniz.
Profil resimleri ve gönderileri olan hesaplar.
Servisi sadece $ 1 kullanmaya başlayabilirsiniz.
Repostlarla birlikte, zirveye ulaşma ve tavsiyeye girme olasılığı eklenir.
Profiliniz için maksimum güvenlik sağlar.
Size her konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız.
Hizmetimiz yeni başlayanlar için bile kolaydır.
Profil resimleri ve gönderileri olan hesaplar.
Servisi sadece $ 1 kullanmaya başlayabilirsiniz.
Repostlarla birlikte, zirveye ulaşma ve tavsiyeye girme olasılığı eklenir.
Profiliniz için maksimum güvenlik sağlar.
Size her konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız.
Hizmetimiz yeni başlayanlar için bile kolaydır.