Bu neden gerekli?

Instagram Reposts, yeni aboneler almanın en hızlı ve en üretken yollarından biridir. Gönderilerinizin ve profillerinizin mümkün olduğunca çok kişiyi görebilmesi için kapsamı artırmanız gerekir ve bunun için yayınlarınızın çok sayıda yeniden yayınlanması gerekir. Reposts sayısı, kullanıcıların içeriğinizi diğer kullanıcılarla kaç kez paylaştığı anlamına gelir.

Daha fazla yeniden yayın, içeriğinizin daha fazla ilgi ve popülaritesi anlamına gelir.