Nasıl çalışır? SMMTouch, Instagram hikaye görünümlerini satın almayı kolaylaştırıyor, bunun için ihtiyacınız olan: 1) Gerekli hizmet paketini seçin.

2) İnstagram kullanıcı adınızı veya linkini girin ve görüntüleme sayısını seçin.

3) Ödeme yapın.

Bizden hikayelerin görüntülerini sipariş etmeniz için 5 neden: 1) Hikayelerin görünümlerini iki tıklamayla sıralamanıza sağlayan kullanışlı arayüz.

2) Üç yıldan fazla deneyim.

3) Mükemmel maliyet ve performans oranı.

4) Bloke ve takibi bırakma riski yok.

5) Anında başlama.

Bu neden gerekli? Hikaye görüntülemeleri, Instagram'daki en popüler eylemlerden biridir. Bu şekilde, kullanıcılar diğer arkadaşlarının, tanıdıklarının, blog yazarlarının “anısında” katılım gösterirler. Ayrıca, hikayeler yardımıyla, ticari hesaplar hizmetlerini tanıtır, müşterilere malları, indirimleri, promosyonları hatırlatır. Bu nedenle, Instagram hikayelerinin izleyicilerini artırmak çok işlevli bir araçtır.