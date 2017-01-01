Nasıl mı çalışır?

SMMTouch ile Telegram'da görüntüleme satın almak çok kolay, bunun için ihtiyacınız olan:

1) İstediğin hizmet paketini seçin.

2) Videoya bir bağlantı girin ve görüntülenme sayısını belirtin.

3) Ödeme yapın.

Görüntülemelerin başlatılması, ödeme yapıldıktan 5-30 dakika sonra başlar. Şüpheye düştüyseniz, sadece $ 1 karşılığında 100 görüntüleme siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını görün SmmTouch hizmetini kullanmak, bir daha beğenme konusunda endişelenmenize gerek kalmayacağı anlamına gelir - Telegram'da hızlı ve ucuz bir şekilde nasıl görüntülenebilir?