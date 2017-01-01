Nasıl çalışır?

SMMTouch ile TikTok takipçileri satın almak çok kolay, bunun için ihtiyacınız olan:

1) Gerekli hizmet paketini seçin.

2) TikTok sayfanızın kullanıcı adı veya linkini belirtin.

3) Ödeme yapın.

Takipçi artışı, ödeme yapıldıktan sonra 5-300 dakika içinde başlar. Şüpheniz varsa 100 taki̇pçi̇ için minimum $ 1.49 siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını görün. SMMTouch hizmetini kullanarak asla Tiktok'ta nasıl takipçi kazanılacağı konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak - bu hızlı, ucuz ve kolaydır.