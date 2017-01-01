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Tanıtım ve promosyon
VKontakte hesapları

Sadece bir kaç adımla, basit ve etkili şekilde VKontakte'deki popülerliğinizi artırın!

Vkontakte Promosyonu

  • 100 Beğeni̇

    $ 1
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    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Aninda başlama
    • % 5-15 köpek
    • Bloke olmadan promosyon
    • Günde 5.000 kadar

    100 Taki̇pçi̇

    $ 1.49
    • Yüksek kali̇te
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    • Aninda başlama
    • % 5-15 köpek
    • Bloke olmadan promosyon
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    100 Arkadaşlarinizi

    $ 1.49
    • Yüksek kali̇te
    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Aninda başlama
    • % 5-15 köpek
    • Bloke olmadan promosyon
    • Günde 300-700 kadar
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Vkontakte Promosyonu

  • 100 Yorumlarda

    $ 1.49
    • Yüksek kali̇te
    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Profi̇lde resi̇mli̇
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    • Günde 200 kadar

    100 Oto beğeni̇

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    • Gelecekteki paylaşımlar için
    • Yüksek kali̇te
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    • Günde 20.000 kadar

    100 Paylaşim

    $ 1
    • Yüksek kali̇te
    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Aninda başlama
    • Bloke olmadan promosyon
    • Günde 10.000 kadar
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İzlenmeleri artirin

  • 100 Gönderi görünümleri

    $ 1
    • Yüksek kali̇te
    • Aninda başlama
    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Bloke olmadan promosyon
    • Günde 1500 kadar

    100 Video görünümleri

    $ 4.47
    • Yüksek kali̇te
    • Aninda başlama
    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Bloke olmadan promosyon
    • Günde 1500 kadar

    1 000 Gönderi görünümleri

    $ 4.9
    İndirim $ 5.1
    • Yüksek kali̇te
    • Aninda başlama
    • Taki̇bi̇ birakmama garanti̇si̇
    • Bloke olmadan promosyon
    • Günde 1500 kadar
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SSS

Bizim avantajlarımız

Yüksek kali̇te

Profil resimleri ve gönderileri olan hesaplar.

Düşük fi̇yatlar

Servisi sadece $ 1 kullanmaya başlayabilirsiniz.

İstati̇sti̇kleri̇n geli̇şti̇ri̇lmesi̇

İstatistikleri önemli ölçüde iyileştiren beğeniler, gösterimler ve erişim bonus olarakeklenir..

Aninda i̇şe başlama

Beğeni promosyonu anında başlatılır.

Hizli destek

Size her konuda yardımcı olmaya her zaman hazırız.

Kullanışlı arayüz

Hizmetimiz yeni başlayanlar için bile kolaydır.

Sayfanızın bugün tanıtılmasını sağlayın! Birkaç saat içinde sizi popüler hale getirmek için hesabınızın için kaliteli bir izleyici kitlesi oluşturuyoruz.

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İLETİŞİM:

İngiltere: +447458164601
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