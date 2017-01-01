Зачем это нужно? Качественные просмотры в Инстаграме стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересен тот или иной пост, способны добавить страничке живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше видео их собирает, тем популярнее становится и сам Instagram-аккаунт. Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.

Как это работает? С SMMTouch купить просмотры в Instagram очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.

3) Произвести оплату. Запуск накрутки просмотров начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 15 ₽ за 100 просмотров и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Инстаграме быстро и дешево.

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Накрутка просмотров Инстаграм Instagram — социальная сеть, которую активно используют как рекламную площадку. Если вы станете популярным блогером, сможете зарабатывать от 10 000 рублей за один проплаченный пост. Однако огромная конкуренция усложняет продвижение профиля. Накрутка просмотров в Инстаграм с помощью сервисов, как SMMtouch, поможет выйти в ленту с рекомендациями и стать популярным. При этом вы потратите меньше времени, чем при самостоятельной раскрутке.

Как купить просмотры в Инстаграм Чтобы запустить накрутку просмотров в Инстаграме, нужно начать прямой эфир или опубликовать Reels, пост с видео. После этого перейдите на наш сайт для накрутки просмотров в Инстаграм и оплатите услугу. Перед покупкой рекомендуем проверить ссылку. Она должна вести на пост или сторис, а не аккаунт. А в случае с прямым эфиром стрим нельзя перезапускать, т. к. тогда поменяется ссылка. В обеих ситуациях продвижение остановится.

Зачем нужна накрутка просмотров в Инсте Большинство пользователей Инстаграма обращаются к сервисам накрутки для того, чтобы: быстро продвинуть сторис или видео в ленту с рекомендованными публикациями. Тогда запись увидят реальные люди, которые могут стать постоянными фолловерами без отписок, что положительно скажется на статистике аккаунта;

создать имитацию активности в профиле Инстаграм. Более авторитетными и привлекательными в глазах пользователей становятся уже раскрученные страницы. Накрутка поможет начинающим блогерам получить первую популярность и, возможно, даже заказы на рекламу. Стоит отметить, что для выполнения второй цели даже популярные личности занимаются накруткой Инстаграм. Мы работали со звездами, которые таким образом поднимали количество лайков и зрителей рекламных видео, сторис, чтобы достичь максимального KPI. В таком случае накрутка просмотров Reels Инстаграм работает следующим образом: Блогер публикует рекламу. Накручивает до 20–25% показов, чтобы выполнить заказ согласно оговоренным условиям. Получает вознаграждение. Главное не переходить границы здравого смысла. У рекламодателей могут появиться вопросы, если из миллиона зрителей по ссылке перейдет меньше 10–20 тысяч. Все же только живые подписчики сделают заказ, а качественные боты — это всего лишь инструмент для накрутки статистики.

Какой бывает накрутка просмотров в Инстаграм С помощью нашего сайта пользователи могут недорого раскрутить: стандартные видео и IGTV — под ними показано общее количество просмотров, которое видно для всех пользователей. Этим числом можно покрасоваться перед потенциальными рекламодателями и фолловерами;

прямой эфир — это трансляции, которые имеют свою специфику. Покупая ботов, необходимо указать не только количество, но и время, которое они проведут. Стоит учитывать это, чтобы под конец эфира резко не пропала существенная часть зрителей;

Reels — ролики в формате TikTok, снимаемые с телефона. Купить просмотры Reels в Инстаграм можно так же, как и на обычные видео. Популярные посты часто выходят в ленту с рекомендациями;

Stories — хотя результаты раскрутки видны только пользователю, они улучшают ранжирование аккаунта. Алгоритмы социальной сети созданы для того, чтобы находить и автоматически продвигать интересную, полезную информацию. Однако они не могут смотреть содержание постов и определять лучших из них по контенту. Для системы имеют значения только просмотры, лайки и фолловеры, их легко получить с помощью раскрутки Инстаграм.