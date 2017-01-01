Зачем это нужно? Качественные лайки Threads - отличный инструмент для развития профиля, они показывают, насколько интересна та или и иная публикация, способны добавить живую активность и увеличить количество подписчиков. Качественные лайки Threads - отличный инструмент для развития профиля, они показывают, насколько интересна та или и иная публикация, способны добавить живую активность и увеличить количество подписчиков.

Как это работает? С SmmTouch очень просто заказать лайки Threads, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимую услугу.

2) Заполнить нужное количество.

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Через сколько начинается накрутка лайков? Накрутка лайков начинается через 30-60 минут после оплаты. Воспользуйтесь сервисом SmmTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как быстро и доступно стать популярным в Threads.

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Зачем это нужно? Стать популярным в новой трендовой соцсети Threads - быстро и доступно. Накрутка лайков помогает вывести аккаунт и публикации в топ, увеличить поведенческие факторы и конверсию страницы.

Зачем нужна накрутка лайков Threads? Это один из показателей ранжирования. Алгоритмы легче воспринимают, какой контент нужно продвигать и показывать более широкой аудитории. Также работает инстинкт массовости — если стольким людям понравилась публикация до меня, то это значит, что она стоящая. И её тоже нужно увидеть и оценить лайком. В активный профиль с большой аудиторией будут охотнее вовлекаться новые пользователи, а это значит, что вы сможете быстрее собрать свою аудиторию. Если публиковать полезный контент, то раскрутка поможет собрать базу активных подписчиков.