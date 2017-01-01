Для заказа выберите услугу,введите ссылку и укажите количество.Вас перенаправит на сайт платежной системы, где нужно будет произвести оплату. После совершения оплаты Ваш заказ автоматически начнет выполняться.
Запуск лайков начинается в течение 30-60 минут после оплаты.
Запуск подписчиков - в течение 60-300 минут после оплаты.
Запуск репостов - в течение 30-120 минут после оплаты.
Накрутка производится постепенно, в целях безопасности вашего аккаунта.
Сроки выполнения заказа могут меняться в зависимости от текущего состояния алгоритмов социальной сети.
Да, ваш профиль обязательно должен быть общедоступным.
Продвижение частных профилей невозможно.
Также на профиле не должно быть установлено возрастных ограничений.
Менять логин после оплаты категорически нельзя. Если такое происходит, мы теряем вашу страницу, и все усилия, потраченные на раскрутку, сгорают.
Мы добросовестно выполняем все заказы. Если сомневаетесь, начните с минимального заказа в 76.50 ₽ за 100 лайков - проверьте нашу порядочность.
В зависимости от текущих алгоритмов социальной сети накрутка производится смешанного типа: 30% живых подписчиков и остальное качественные боты (роботы) с аватарками и публикациями.
Да, конечно. Вы можете оформить заказ из любой страны и выполнить оплату любым удобным вам способом.
Аккаунты с аватарками и публикациями.
Вы можете начать использовать сервис всего за 76.50 ₽.
Вместе с лайками, репостами, подписчиками прибавляется лояльность и показы, что заметно улучшает статистику.
Обеспечивает максимальную безопасность вашему профилю.
Мы всегда на связи, чтобы помочь вам в решении любых задач.
Пользоваться нашим сервисом удобно даже для новичков.
Аккаунты с аватарками и публикациями.
Вы можете начать использовать сервис всего за 76.50 ₽.
Вместе с лайками, репостами, подписчиками прибавляется лояльность и показы, что заметно улучшает статистику.
Обеспечивает максимальную безопасность вашему профилю.
Мы всегда на связи, чтобы помочь вам в решении любых задач.
Пользоваться нашим сервисом удобно даже для новичков.