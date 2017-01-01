Как накрутить лайки в Тик Ток?
С SMMTouch купить лайки в Тик Ток очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Добавить ссылку на видео ТикТок.
3) Произвести оплату.
Накрутка лайков начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 19 ₽ за 100 лайков и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить лайки в Тик Ток быстро и дешево.
Зачем это нужно?
Качественные лайки в Тик Ток стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересен тот или иной пост, способны добавить страничке живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше пост их собирает, тем популярнее становится и сам Тик Ток-аккаунт.
Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.
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С помощью данной услуги вы будете автоматически получать лайки на новые публикации. Количество лайков и публикаций вы выбираете сами.
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать лайки в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Накрутка лайков в Тикток
Накрутка лайков Тикток помогает быстро развить профиль, даже если он создан недавно. Поднимая показатели вовлеченности с помощью нашего сервиса, вы заслужите доверие пользователей и рекламодателей. И конечно же, станете владельцем популярного аккаунта в крупнейшей социальной сети.
Зачем нужна Тикток накрутка лайков онлайн
Каждый день миллионы пользователей загружают в соцсеть новые видеоролики. Это создает большую конкуренцию. Если накрутить лайки в Тикток, алгоритмы быстрее заметят ваш аккаунт. Ведь если его показатели вовлеченности растут, значит, видео нравятся реальным людям. Поэтому нужно помочь в продвижении профиля на широкую аудиторию.
Именно так алгоритмы и работают. Их цель — распознавать интересные аккаунты и показывать их пользователям. Поэтому накрутка лайков ТикТок — отличный инструмент с высокой эффективностью.
Почему стоит накрутить лайки в ТикТок
Решив купить лайки в Тикток, вы получите сразу множество преимуществ. Некоторые из них непонятны начинающим блогерам. Поэтому рассмотрим подробнее, что вы получите:
- Популярность. Накрутка лайков и просмотров в Тикток создает впечатление, будто профиль уже очень известен среди пользователей. Из-за этого его настоящая популярность начинает расти. Люди видят, что видео нравится другим, и тоже начинают высоко его оценивать.
- Доверие пользователей. Если ведете профиль компании или бренда, очень важно, чтобы он не казался подозрительным. Лайки — лучший способ решить эту задачу. Они как бы показывают, что другие пользователи доверяют аккаунту.
- Доверие рекламодателей. Если хотите начать зарабатывать на этой социальной сети, будет оправдано купить лайки в Тикток дешево. Ведь траты окупятся с первого же рекламодателя, которого привлечет высокая активность в профиле. Реальные люди, которые подбирают аккаунты для рекламы своего продукта, ничем не отличаются от других пользователей, поэтому их доверие можно заслужить теми же методами.
- Попадание в рекомендации. Социальная сеть устроена таким образом: чем более популярно видео, тем чаще оно появляется в лентах случайных пользователей. Поэтому раскрутка ролика через наш сервис станет первым толчком к его вирусному распространению.
SMMTouch поможет организовать качественное продвижение вашего профиля и добиться популярности в кратчайшие сроки.
Как работают быстрые накрутки лайков в Тикток
В сервисе SMMTouch доступна накрутка лайков Тикток за 5 минут. Но чем больше их нужно, тем дольше будет выполняться задача. Очень важно не создавать подозрительной активности в профиле. Иначе алгоритмы социальной сети могут «забанить» аккаунт, исключив его из рекомендаций или просто удалив.
Поэтому накрутка лайков в Тикток новой и старой версии выполняется постепенно. Она действительно начинается через 5 минут, но иногда может занимать несколько часов, если вы приобрели сразу большое количество лайков.
Такая высокая скорость работы достигается благодаря использованию ботов и труда реальных людей. Мы применяем специализированные программы, которые помогают нашим клиентам выполнять заказы сразу с большого количества аккаунтов. Работаем без отписок — полученные через SMMTouch лайки и подписчики никуда не пропадут.
Специальное приложение для накрутки лайков в Тикток не потребуется. У нас заказы можно оформить с телефона или ПК, причем всего за пару минут и недорого.
Можно ли стать популярным без накрутки лайков на видео в Тикток
Из-за большого количества пользователей и загружаемых видео стать популярным без раскрутки довольно сложно. Алгоритмы просто не заметят ваши ролики без сторонней помощи. Заказав услугу накрутки лайков, затем можно начать продвигать ролики естественным образом.
Если вы уже пробовали раскручивать аккаунты, то наверняка заметили, что новые профили:
- получают меньше лайков;
- дольше набирают подписчиков;
- реже попадают в рекомендации.
Раньше было достаточно снять хотя бы одно хорошее видео. Оно приводило в профиль множество реальных людей через рекомендации, и они по цепочке начинали смотреть и другие ролики.
Поэтому сейчас накрутка лайков TikTok — почти незаменимый инструмент для новых аккаунтов либо профилей, которые долгое время были заброшены и не выкладывали посты. Нет смысла ожидать чуда и регулярно публиковать крутые видеоролики, которые почти никто не смотрит. Лучше сразу помочь продвижению с помощью платных услуг SMMTouch.