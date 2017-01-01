VK Arkadaş Satın Al

Nasıl çalışır? SMMTouch ile Vkontakte'de arkadaş satın almak çok kolay, bunun için ihtiyacınız olan: 1) Gerekli hizmet paketini seçin.

2) Kullanıcı adınızı ve arkadaş sayısını belirtin.

3) Ödeme yapın. Arkadaşlar, ödeme yapıldıktan sonra 5-300 dakika içinde gelmeye başlayacaklar. Şüpheye düştüyseniz, sadece $ 1.49 karşılığında 100 arkadaşlarınızı siparişle başlayın ve nasıl çalıştığını görün. SMMTouch hizmetini kullanarak, VK'da nasıl kolay, hızlı ve ucuza arkadaş edineceğiniz konusunda asla endişelenmenize gerek kalmayacak.

Bu neden gerekli? Arkadaş sayısı, bir profilin geliştirilmesine katkıda bulunan Vkontakte'deki popülerliğin önemli bir göstergesidir. Vkontakte'de arkadaşlarınızı hesabınıza aldatmak, şunları yapmanıza izin verecektir: • İşletmenizi veya kişisel markanızı tanıtın.

• Sayfanın güvenilirliğini artırın.

• Sayfada reklam satmanın maliyetini artırın.

• Dönüşümü artırın. Ve bunun için yapmanız gereken tek şey web sitemizden Vkontakte'de arkadaş satın almaktır.

Arkadaşlar abonelikten çıkmaz mı? Ucuz ve kaliteli tanıtım sadece sözcükler değil, gerçektir. Arkadaş sayısını yükseltip 30 günlük garanti veriyoruz. Bir ay içinde sipariş ettiğinizden daha az abone olursa, masrafları bize ait olacak şekilde iade edeceğiz!