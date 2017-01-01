Как это работает? С SMMTouch купить друзей в Вконтакте очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Указать свой логин и количество друзей.

3) Произвести оплату. Запуск накрутки друзей начинается через 5-300 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 45 ₽ за 100 друзей и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить друзей в Вконтакте быстро и дешево.

Зачем это нужно? Количество друзей – ключевой показатель популярности в Вконтакте, который способствует развитию профиля. Накрутка друзей в Вконтакте на свой аккаунт позволит вам: • Раскрутить свой бизнес или личный бренд.

• Повысить доверие к странице.

• Повысить стоимость продаваемой рекламы на странице.

• Увеличить конверсию. И все, что нужно для этого сделать — купить друзей в Вконтакте на нашем сайте.

Друзья не отпишутся? Дешевая и качественная накрутка – это не просто слова, а реальность. Мы накручиваем друзей и даем гарантию 30 дней. Если в течение месяца друзей станет меньше, чем Вы заказали, то мы вернем их за свой счет!

5 причин накрутить друзей у нас: 1) Удобный интерфейс, который позволяет накрутить друзей в два клика.

2) Более 3 лет на рынке.

3) Отличное соотношение цена/качество.

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5) Быстрый запуск.

Накрутка друзей ВК Социальные сети сортируют профили пользователей по популярности, поэтому раскрученные аккаунты поднимаются в поиске выше. Это может пригодиться медийным личностям и тем, кто продает товары и услуги не только в группе, но и через личную страницу. Недорогая накрутка друзей ВК поможет быстро собрать внушительную базу фолловеров без отписок.

Накрутка друзей в ВК: как купить Чтобы купить живых друзей в ВК, не потребуется много времени. Вам нужно только выбрать услугу по продвижению и оплатить ее. Весь процесс займет не больше 3 минут. Особенность нашего сервиса в том, что все задания выполняются в автоматическом режиме. Благодаря этому накрутка лайков и друзей в ВК происходит без длительных задержек и с минимальным риском получить бан. Фолловеры будут появляться постепенно в течение нескольких часов. Это необходимо для защиты профиля от блокировки за искусственное продвижение. Медленный рост показателя выглядит естественно, поэтому алгоритмы не заметят, что пользователь решил накрутить друзей в ВК.

Зачем нужна накрутка живых друзей в ВК Как и в случае с раскруткой постов, покупка фолловеров в социальной сети нужна блогерам, экспертам и продавцам. Благодаря услугам сервисов они могут быстро создать имитацию популярности и вовлеченности реальных людей. Это имеет большое значение с точки зрения маркетинга и психологии. Если купить друзей ВК, можно манипулировать новой аудиторией с помощью такого явления, как социальное доказательство. Люди больше доверяют тем, кто уже популярен, т. к. тысячи пользователей не могут ошибаться. Благодаря этому продавать услуги, товары и расширять базу подписчиков станет намного проще. Кроме того, накрутка друзей ВК онлайн решает следующие задачи: продвижение в поиске — профили с лучшими показателями всегда занимают позиции в ТОПе по региону, имени и другим параметрам;

попадание в раздел «Интересная страница» — это блок с аккаунтами, которые набрали более 1000 пользователей и имеют качественный контент. Для обычных людей накрутка откроет доступ к аналитике. По умолчанию она заблокирована, т. к. в ней нет смысла, если у страницы нет постоянной базы фолловеров. А раскрутка позволит быстро достичь порога в 100 подписчиков и даст возможность смотреть статистику с телефона. В ней показаны охват, пол, возраст, локализация посетителей профиля и другие данные.

Стоит ли заниматься накруткой ВК самостоятельно Этот способ тоже подходит для продвижения профилей в социальных сетях, однако он уступает платной накрутке друзей в ВК по эффективности и удобству. Минусы самостоятельной раскрутки: нужно много времени — придется зарабатывать монетки, продвигая чужие профили ВК через специальные сервисы. Чтобы стабильно поднимать количество подписчиков, потребуется не менее 2–3 часов в день;

ограничения социальной сети — ВК строго контролирует любые массовые действия. В сутки нельзя ставить больше 200 лайков и отправлять 40+ заявок. Это приведет к заморозке аккаунта за накрутку. Придется создавать не менее 5–7 страниц, чтобы за их счет продвигать основную. Это тоже потребует вложения для приобретения сим-карты или покупку пустых профилей. В случае с платной накруткой друзей ВК вам не придется тратить время на рутину. Его лучше потратить на творчество или развитие бизнеса в социальной сети.