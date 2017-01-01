Bu neden gerekli?

YouTube'deki kaliteli beğeniler profil geliştirme için mükemmel bir araç haline geldi. Belirli bir video olan ilgi düzeyini gösterir, sayfaya aktivite ekleyebilir ve takipçi sayısını artırabilir.

Bir video ne kadar çok beğeni kazanırsa, YouTube hesabı o kadar popüler hale gelir.