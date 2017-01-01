Зачем это нужно? Накрутка качественных просмотров на видео в Ютуб стала отличным инструментом для развития канала. Чем больше видео собирает просмотров, тем популярнее оно становится и тем выше вероятность его попадания в топ. Продвижение канала в Ютуб таким способом поможет увеличить живую активность и количество подписчиков.

Как это работает? С SMMTouch купить просмотры в Ютуб очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.

3) Произвести оплату.

Через сколько начинается накрутка? Накрутка просмотров в Ютуб начинается через 30-60 минут после оплаты. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в Ютуб быстро и дешево.

5 причин заказать накрутку у нас: 1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать просмотры в два клика.

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Накрутка просмотров YouTube YouTube остается одной из самых популярных площадок видеоконтента, несмотря на развитие других социальных сетей. Платформа не только позволяет выкладывать в профиль ролики различных тематик, но и зарабатывать на этом. Новому каналу сложно привлечь аудиторию, даже если владелец публикует качественный контент, поэтому услуга накрутки просмотров YouTube часто используется в кругу блогеров. Сейчас многие сервисы предлагают пользователям дешево накрутить показатели на YouTube, но не каждый из них может предложить безопасный способ. Если вы решили купить накрутку просмотров YouTube, то выбирайте надежный сервис, чтобы канал не попал в бан Youtube.

Зачем нужна онлайн накрутка просмотров YouTube? Накрутка просмотров YouTube с удержанием – эффективный способ продвижения видеоролика в рекомендации другим пользователям, если на канале пока недостаточно постоянной аудитории. Получая активность под видео, вы можете: привлечь новых подписчиков на канал;

рекламировать собственный бизнес;

получить предложения от сторонних рекламодателей;

сделать канал популярным на YouTube за короткое время. Чем больше показатели под роликом, тем выше шансы попасть в ТОП рекомендаций. Раскрутка канала через платную услугу помогает повысить активность живых пользователей и количество постоянных зрителей. Этот показатель особенно важен в первые часы после залива ролика: алгоритмы анализируют количество лайков, активных действий, репостов и определяют, насколько видео интересно пользователям. Чтобы показать площадке, что ваш контент заслуживает внимания, требуется активность зрителей. Накрутить ее можно платно через специальные сервисы, однако перед тем, как вкладывать деньги, убедитесь, что ваш канал действительно наполнен качественным контентом, а выбранный сайт не будет накручивать активность через ботов. Метод подходит практически всем: начинающим блогерам, бизнесменам, творческим людям, желающим, чтобы их творение увидела большая аудитория. Помните, что повышения активности будет недостаточно, если у вас слабый и неинтересный контент. Поэтому предварительно рекомендуем проработать имеющийся материал, а только потом приступать к продвижению.

Методы накрутки просмотров YouTube Чтобы повысить вовлеченность зрителей, существуют как платные, так и бесплатные способы. Бесплатно раскрутить пост или видео можно, если вы: разместите ссылки на других площадках, сайтах;

попросите знакомых, друзей, родственников посмотреть ролик;

вручную несколько раз обновите браузер и запустите видео. В первых двух случаях накрутка на YouTube займет много времени. Если воспользоваться последним методом, то увеличивается риск попасть в бан, если алгоритмы засекут подозрительные действия. Именно поэтому при SMM продвижении лучшим решением станет заказать платную накрутку просмотров на YouTube, тем более что такая услуга стоит сейчас недорого.

Какая накрутка Youtube опасна для канала? Если купить услугу по накрутке активности у сомнительного сервиса, то алгоритмы YouTube могут быстро распознать искусственное завышение показателей. Алгоритмы площадки становятся умнее: сейчас они уже научились отличать ботов от реальных людей. Если выбранный вами бесплатный сервис сразу накрутит 100 000 просмотров за 2 минуты, то Youtube поймет это, что приведет: к падению видеоролика в рейтинге;

к списанию искусственных активностей;

к попаданию канала в теневой бан. Если вы не хотите рисковать каналом, то предлагаем дешево приобрести качественную накрутку просмотров YouTube, обратившись за помощью к сервису SMMTouch. Мы гарантируем безопасность вашему контенту и профилю, поскольку при покупке услуги активность будет набираться постепенно, а смотреть ролик будут реальные люди.