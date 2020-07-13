5 секретов ведения интересного блога в Инстаграм *

Инстаграм * уже давно используется как площадка для заработка. Но это не значит, что каждая созданная Вами страница начнет моментально приносить желаемый доход. Раскрутка аккаунта – дело непростое и требующее немалого количества ресурсов: временных, умственных, иногда финансовых. Предлагаем разобраться, как оформить интересный, читаемый блог, который будет интересен пользователям и принесет Вам долгожданную прибыль.





Как создать хороший аккаунт в Instagram *





Есть несколько простых правил, придерживаясь которых Вы сможете оформить востребованный блог в Инсте:





Желание заработать всем понятно, но аккаунт не может приносить деньги с первого дня существования. Выбранная тематика и стиль ведения страницы должны быть Вам близки и интересны, иначе Вы с большой долей вероятности забросите все на полпути, не достигнув желаемой цели. Вам нужен качественный, интересный и, что очень важно, оригинальный контент. Прежде, чем начать ведение профиля изучите рынок, ознакомьтесь с аккаунтами конкурентов, почерпните удачные фишки и учитывайте чужие ошибки. Главное, быть не первым, а лучшим. Вы должны ознакомиться со страницами успешных блогеров, сделать так же, только лучше, но при этом не прибегать к плагиату. Поддерживайте обратную связь с подписчиками. Не оставляйте комментарии и сообщения в директе проигнорированными, давайте развернутые ответы на все заданные вопросы, не вступайте в открытые перебранки, получив негативные отклики. Начинающему блогеру можно делать все самостоятельно, если количество Ваших подписчиков и их реакций на посты значительно увеличится, можно будет нанять человека для общения с фолловерами. Уделяйте одинаковое количество внимания, как фотографиям, так и текстовому контенту. Качественное наполнение страницы – обязательное условие успешности блога. Создавая посты, учитывайте особенности Вашей целевой аудитории: возраст подписчиков, их семейное положение, профессиональную занятость. Это поможет подбирать актуальный материал, увеличивая вовлеченность подписчиков.





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