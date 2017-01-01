Для заказа выберите услугу, введите ссылку на публикацию Threads и укажите количество. Вас перенаправит на сайт платежной системы, где нужно будет произвести оплату. После совершения оплаты Ваш заказ автоматически начнет выполняться.
Запуск репостов - в течение 30-120 минут после оплаты.
Накрутка производится постепенно, в целях безопасности вашего аккаунта.
Сроки выполнения заказа могут меняться в зависимости от текущего состояния алгоритмов социальной сети.
Да, ваш профиль обязательно должен быть общедоступным.
Продвижение закрытых профилей невозможно.
Также на профиле не должно быть установлено возрастных ограничений.
Изменять имя профиля/канала после оплаты категорически нельзя. Если такое происходит, мы теряем вашу страницу, и все усилия, потраченные на раскрутку, сгорают.
Мы добросовестно выполняем все заказы. Если сомневаетесь, начните с минимального заказа в 122.40 ₽ за 100 репостов - проверьте нашу порядочность.
В зависимости от текущих алгоритмов социальной сети накрутка производится смешанного типа: 30% живых подписчиков и остальное качественные боты (роботы) с аватарками и публикациями.
Да, конечно. Вы можете оформить заказ из любой страны и выполнить оплату любым удобным вам способом.
Аккаунты с аватарками и публикациями.
Вы можете начать использовать сервис всего за 122.40 ₽.
Вместе с репостами прибавляется вероятность попасть в рекомендации и охватить большое количество пользователей.
Обеспечивает максимальную безопасность вашему профилю.
Мы всегда на связи, чтобы помочь вам в решении любых задач.
Пользоваться нашим сервисом удобно даже для новичков.
Аккаунты с аватарками и публикациями.
Вы можете начать использовать сервис всего за 122.40 ₽.
Вместе с репостами прибавляется вероятность попасть в рекомендации и охватить большое количество пользователей.
Обеспечивает максимальную безопасность вашему профилю.
Мы всегда на связи, чтобы помочь вам в решении любых задач.
Пользоваться нашим сервисом удобно даже для новичков.