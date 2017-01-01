Через сколько начинается накрутка? Накрутка лайков начинается через 30-60 минут после оплаты. Накрутка подписчиков начинается в течение 30-300 минут после оплаты. Накрутка просмотров в ютуб начинается в течение нескольких часов после оплаты. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить лайки, подписчиков и просмотры в Ютуб быстро и дешево.

Как это работает? С SMMTouch заказать накрутку в Ютуб очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Заполнить форму заказа.

3) Произвести оплату.

5 причин заказать накрутку у нас: 1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать лайки в два клика.

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3) Отличное соотношение цена/качество.

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Зачем это нужно? Качественная накрутка в Ютуб стала отличным инструментом для развития аккаунта, она помогает вывести видео в топ и увеличить поведенческие факторы.

Накрутка YouTube Начинающему блогеру сложно привлечь реальных людей и поднять процент вовлеченности в своем профиле из-за большой конкуренции на платформе. Накрутка YouTube поможет продвинуть посты в ТОП, чтобы видео попало на главную страницу, и его увидели люди, не подписанные на канал. Благодаря качественному продвижению с помощью SMMTouch уже в первый месяц вы соберете 3–4 тысячи пользователей и появится возможность зарабатывать на рекламе.

Сложно ли купить накрутку YouTube Чтобы заказать платную накрутку YouTube с телефона, потребуется меньше 5 минут. Нужно только указать ссылку на сайте SMMTouch, настроить задание и оплатить. Платная накрутка YouTube канала происходит без вашего участия. После подтверждения оплаты мы сразу же приступим к работе. Это время вы можете потратить на съемку новых видео, разработку контента или общение с фолловерами. А всю рутину мы возьмем на себя.

Для чего нужна раскрутка YouTube Живая накрутка YouTube каналов поможет достичь 3 главные цели: привлечение живой аудитории — пользователи лучше относятся к уже популярным профилям, из-за чего обычно рост базы фолловеров ускоряется после достижения порога в 10–20 тысяч. Недорогая раскрутка поможет создать иллюзию востребованности;

продвижение в ТОП — просмотры, лайки, комментарии и количество подписчиков являются ключевыми факторами ранжирования видеохостинга. Если аккаунт популярен, то его контент будет часто появляться на главной странице;

монетизация — рекламный сервис Adsense платит деньги только блогерам с 1000 подписчиками и 4000 часами просмотров в YouTube. Накрутка поможет быстро достичь этой отметки. Продвижение происходит без отписок, поэтому купленная аудитория не исчезнет через 2–3 дня после раскрутки, а монетизация не прекратится. Достигнув одну из целей, вы быстро окупите вложения в накрутку. Потраченные сегодня 500–1000 рублей в будущем позволят зарабатывать от 2000 в день на рекламе AdSense. А собрав 100 000+ подписчиков, вы начнете получать предложения от компаний публиковать интеграции за 10 000+ рублей.

Могут ли забанить, если накрутить YouTube YouTube не блокирует канал при первом обнаружении накрутки. За нечестные методы продвижения администрация сначала присылает уведомление. В первый раз сервис не ограничивает доступ к аккаунту и не лишает монетизации. А при повторной раскрутке он заблокирует возможности: добавлять новые ролики;

создавать значки;

управлять плей-листами. В течение 90 дней канал будет иметь предупреждение за накрутку. Если Youtube снова заметит нелегальное продвижение, то заблокирует публикацию контента на 2 недели. А в третий раз — удалит аккаунт без возможности восстановить его.