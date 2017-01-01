Зачем это нужно? Накрутка качественных просмотров на видео в VK стала отличным инструментом для развития канала. Чем больше видео собирает просмотров, тем популярнее оно становится и тем выше вероятность его попадания в топ. Продвижение канала в VK таким способом поможет увеличить живую активность и количество подписчиков.

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2) Ввести ссылку на видео и указать кол-во просмотров.

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Через сколько начинается накрутка? Накрутка просмотров в VK начинается через 30-60 минут после оплаты. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить просмотры в VK быстро и дешево.

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Накрутка просмотров ВК ВКонтакте – социальная сеть, где можно общаться с друзьями, заводить блог, а также продвигать товары и услуги. Критерии популярности странички или сообщества ВКонтакте – охваты, которые напрямую зависят от количества просмотров контента. Новым аккаунтам тяжело дается раскрутка на первых этапах, поэтому для привлечения подписчиков большинство использует накрутку просмотров ВК. Этот метод продвижения позволяет увеличить живую активность на странице, а также обратить на себя внимание пользователей.

Зачем посту нужна накрутка просмотров ВК? Накрутка просмотров ВК – SMM-инструмент, позволяющий дешево раскрутить новый профиль или сообщество. Чем больший охват наберет ваше видео, тем популярнее станет среди реальных пользователей социальной сети. С помощью накрутки удается повысить активность на странице сообщества и собрать новых подписчиков. Активность пользователей ВКонтакте не только формирует доверие у новой аудитории, но и положительно влияет на продвижение через алгоритмы социальной сети. Высокие охваты поста сигнализируют платформе о том, что страница интересна людям, а значит, она будет чаще выходить в рекомендации. Если пытаться набрать активность органически, то это займет у нового сообщества массу времени: услуга накрутки просмотров ВК поможет сократить этот путь и быстро раскрутить профиль. Если же пользователь решит, что будет достаточно накрутить подписчиков в социальной сети, то, скорее всего, разочаруется в результате, даже если получится это сделать без отписок. Если привлечь на страницу более 1000 пользователей, но при этом просмотры контента не будут превышать 50, то такое сообщество алгоритмы не будут считать интересным для пользователей, а значит, не будут продвигать. Показатели могут вызвать недоверие у платформы, и появится высокий риск попадания в бан. Чтобы не испортить статистику, лучше сразу купить охваты ВК на надежном сервисе.

Где дешево заказать накрутку просмотров ВК? Чтобы повысить вовлеченность аудитории, но при этом не тратить много времени на накрутку просмотров ВК на запись, рекомендуем воспользоваться услугами специальных платных сервисов, предлагающих автонакрутку. На просторах Интернета есть ряд сайтов, которые предлагают накрутить охваты ВК без задания бесплатно, но в этом случае вы рискуете получить бан, если ВК заподозрит вас в искусственном повышении показателей. Можно воспользоваться бесплатными методами накрутки просмотров ВК, но лучше всего заказать услугу на специальном сервисе, таком как SMMtouch. Он позволяет безопасно купить активность ВКонтакте, не подвергая аккаунт риску попасть в бан. Мы поможем автоматически повысить охваты вашего поста без дополнительных трат на рекламу. Если вы решите купить просмотры ВКонтакте на сайте SMMtouch, то получите следующие плюсы: увеличите активность под контентом и количество живых посетителей;

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