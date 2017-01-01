Как это работает? С SMMTouch купить репосты в Тик Ток очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Добавить ссылку на видео ТикТок.

3) Произвести оплату. Запуск репостов начинается через 5-120 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 21 ₽ за 100 репостов и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить репосты в Тик Токе быстро и дешево.

Зачем это нужно? Количество репостов – ключевой показатель популярности в Тик Ток, который способствует развитию профиля. Накрутка репостов в Тик Ток на свой аккаунт позволит вам: • Раскрутить свой бизнес или личный бренд.

• Повысить доверие к странице.

• Повысить стоимость продаваемой рекламы на странице.

• Увеличить конверсию. И все, что нужно для этого сделать — купить репосты в Тик Ток на нашем сайте.

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Накрутка репостов Тикток Вывести ролик в ленту рекомендаций, когда аккаунт только создан, задача не из легких. У начинающих блогеров мало подписчиков, низкая востребованность. Выйти на широкую аудиторию поможет накрутка репостов Тикток. Благодаря ей можно быстро улучшить статистику профиля и привлечь реальных людей.

Как купить репосты Тикток Заказать накрутку репостов в Тикток не составит проблем. Это можно сделать даже с телефона, т. к. пользователям нашего сервиса не нужно создавать задания, контролировать исполнение. Чтобы купить раскрутку, нужно только выбрать услугу и следовать инструкциям на экране. Продвижение начнется уже через 5–7 минут. Накруткой занимается автоматизированная система, которая без участия человека делает репосты с помощью аккаунтов ботов и живых людей. Все страницы имеют несколько роликов на стене, аватарку и информацию в шапке. Благодаря этому мы можем гарантировать, что вы не получите бан за накрутку в Тикток.

Зачем накручивают репосты Тикток Хотя номинально алгоритмы ранжирования социальной сети дают всем пользователям возможность оказаться в «Рекомендациях», в реальности ситуация отличается от слов разработчиков. Без накрутки репостов в Тикток попасть на главную ленту могут только блогеры-миллионники и создатели вирусного контента. Из-за этого в социальной сети легко теряются качественные и интересные ролики, которые бы разнообразили ленту. Однако алгоритмы Тикток устроены таким образом, что попасть в «Рекомендации» без статистики, которая лучше, чем у конкурентов, сложно. А качественная накрутка без отписок и удаления репостов помогает начинающим блогерам быстро привлечь к себе внимание живой аудитории. Это особенно важно в первые дни после создания профиля, т. к. иначе у роликов будет не больше 100 зрителей. Также недорогая накрутка Тикток поможет: увеличить охват рекламных постов — часть страниц, которые мы используем, принадлежит живым людям. Значит, они увидят репосты и, возможно, перейдут в ваш аккаунт;

улучшить общую статистику профиля — чем больше популярных роликов имеет профиль, тем выше вероятность, что следующие посты также попадут в ленту с рекомендациями.