Как это работает?
С SMMTouch купить репосты в Тик Ток очень просто, для этого необходимо:
1) Выбрать необходимый пакет услуг.
2) Добавить ссылку на видео ТикТок.
3) Произвести оплату.
Запуск репостов начинается через 5-120 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 21 ₽ за 100 репостов и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить репосты в Тик Токе быстро и дешево.
Зачем это нужно?
Количество репостов – ключевой показатель популярности в Тик Ток, который способствует развитию профиля.
Накрутка репостов в Тик Ток на свой аккаунт позволит вам:
• Раскрутить свой бизнес или личный бренд.
• Повысить доверие к странице.
• Повысить стоимость продаваемой рекламы на странице.
• Увеличить конверсию.
И все, что нужно для этого сделать —
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Дешевая и качественная накрутка – это не просто слова, а реальность.
Мы накручиваем репосты и даем гарантию 30 дней.
Если в течение месяца репостов станет меньше, чем Вы заказали, то мы вернем их за свой счет!
5 причин заказать накрутку у нас:
1) Удобный интерфейс, который позволяет репосты в два клика.
2) Более 3 лет на рынке.
3) Отличное соотношение цена/качество.
4) Гарантия от бана и списаний.
5) Быстрый запуск.
Накрутка репостов Тикток
Вывести ролик в ленту рекомендаций, когда аккаунт только создан, задача не из легких. У начинающих блогеров мало подписчиков, низкая востребованность. Выйти на широкую аудиторию поможет накрутка репостов Тикток. Благодаря ей можно быстро улучшить статистику профиля и привлечь реальных людей.
Как купить репосты Тикток
Заказать накрутку репостов в Тикток не составит проблем. Это можно сделать даже с телефона, т. к. пользователям нашего сервиса не нужно создавать задания, контролировать исполнение. Чтобы купить раскрутку, нужно только выбрать услугу и следовать инструкциям на экране.
Продвижение начнется уже через 5–7 минут. Накруткой занимается автоматизированная система, которая без участия человека делает репосты с помощью аккаунтов ботов и живых людей. Все страницы имеют несколько роликов на стене, аватарку и информацию в шапке. Благодаря этому мы можем гарантировать, что вы не получите бан за накрутку в Тикток.
Зачем накручивают репосты Тикток
Хотя номинально алгоритмы ранжирования социальной сети дают всем пользователям возможность оказаться в «Рекомендациях», в реальности ситуация отличается от слов разработчиков. Без накрутки репостов в Тикток попасть на главную ленту могут только блогеры-миллионники и создатели вирусного контента.
Из-за этого в социальной сети легко теряются качественные и интересные ролики, которые бы разнообразили ленту. Однако алгоритмы Тикток устроены таким образом, что попасть в «Рекомендации» без статистики, которая лучше, чем у конкурентов, сложно.
А качественная накрутка без отписок и удаления репостов помогает начинающим блогерам быстро привлечь к себе внимание живой аудитории. Это особенно важно в первые дни после создания профиля, т. к. иначе у роликов будет не больше 100 зрителей.
Также недорогая накрутка Тикток поможет:
- увеличить охват рекламных постов — часть страниц, которые мы используем, принадлежит живым людям. Значит, они увидят репосты и, возможно, перейдут в ваш аккаунт;
- улучшить общую статистику профиля — чем больше популярных роликов имеет профиль, тем выше вероятность, что следующие посты также попадут в ленту с рекомендациями.
Можно ли попасть в бан за накрутку Тикток?
Во всех социальных сетях, включая Тикток, накрутка запрещена. Это обусловлено тем, что искусственное продвижение могут использовать мошенники, и в целом оно снижает шансы авторов качественного контента появляться в рекомендательной ленте.
Однако отрицательное отношение администрации не значит, что за попытку накрутки в Тикток вы сразу же лишитесь доступа к аккаунту. Проверкой статистик занимаются алгоритмы, которые просматривают профили и определяют подозрительные скачки популярности, процент ботов в подписчиках и т. п. Если они что-то заметят, на следующем этапе страницу анализируют модераторы.
Да, они действительно могут заметить, что ролик быстро получил 1000 репостов. Но вряд ли докажет факт накрутки, если подойти к продвижению грамотно. Мы подключаемся к страницам с разных IP-адресов, поэтому как минимум одна причина бана уже устранена. А постепенная прокачка статистики в течение 2–3 часов с момента оплаты услуги исключает резкие скачки, которые являются главным триггером алгоритмов Тикток.
Это позволяет нам с уверенностью сказать, что раскрутка аккаунта в Тикток — безопасная услуга. Мы учитываем все риски, поэтому любые ограничения за нелегальное продвижение исключены.
Если вы хотите свести опасность к нулю, рекомендуем придерживаться 3-х простых правил:
- не накручивать слишком много — подозрительно, если аккаунт, созданный 2 часа назад, уже собирает 2–3 тысячи репостов;
- развивать статистику комплексно — нельзя тратить все ресурсы только на один фактор ранжирования. Нужно помнить о накрутке лайков, фолловеров, комментариев и просмотров;
- публиковать качественный контент — он привлечет живых пользователей, которые “разбавят” проплаченную аудиторию. Если их станет хотя бы 50%, а в идеале — 70%, то о блокировке можно забыть.