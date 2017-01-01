Как это работает? С SMMTouch купить подписчиков в Вконтакте очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Добавьте ссылку на вашу страницу ВКонтакте.

3) Произвести оплату. Запуск подписчиков начинается через 5-300 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 45 ₽ за 100 подписчиков и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить подписчиков в Вконтакте быстро и дешево.

Зачем это нужно? Количество подписчиков – ключевой показатель популярности в Вконтакте, который способствует развитию профиля. Накрутка подписчиков в Вконтакте на свой аккаунт позволит вам: • Раскрутить свой бизнес или личный бренд.

• Повысить доверие к странице.

• Повысить стоимость продаваемой рекламы на странице.

• Увеличить конверсию. И все, что нужно для этого сделать — купить подписчиков в Вконтакте на нашем сайте.

Подписчики не отпишутся? Дешевая и качественная накрутка – это не просто слова, а реальность. Мы накручиваем подписчиков и даем гарантию 30 дней. Если в течение месяца подписчиков станет меньше, чем Вы заказали, то мы вернем их за свой счет!

5 причин заказать накрутку у нас: 1) Удобный интерфейс, который позволяет заказать подписчиков в два клика.

2) Более 3 лет на рынке.

3) Отличное соотношение цена/качество.

4) Гарантия от бана и списаний.

5) Быстрый запуск.

Накрутка подписчиков в ВК ВК — это популярная социальная сеть, в которой количество фолловеров в профиле или группе, как и лайки под постами, напрямую отражают популярность и востребованность контента здесь. Накрутка подписчиков в ВК поможет быстрее стать популярным, чтобы начать зарабатывать на рекламе или продавать товары через социальную сеть.

Как заказать накрутку подписчиков в ВК на страницу Чтобы накрутить фолловеров, нужно только выбрать услугу, вставить ссылку и ввести требуемое количество. Больше ничего не потребуется. Это можно сделать даже с телефона всего за 5 минут. Перед тем как оплатить фолловеров, рекомендуем проверить URL. Ссылка должна вести на открытый профиль или паблик. Если она оказалась битой, и накрутка не началась, нужно перезапустить продвижение через службу поддержки.

Для чего нужна накрутка подписчиков в сообщество ВК Подписчиков в ВК накручивают для того, чтобы достичь нескольких целей и для того, чтобы получить большое число фолловеров. Однако это второстепенная причина платной раскрутки. С помощью качественной накрутки реальных людей и ботов в ВК пользователи услуги получают: привлечение живых фолловеров — люди охотнее подписываются на уже популярные страницы. Кроме того, раскрученные паблики с 10000 людей чаще попадают в ТОП “Умной ленты”;

повышение лояльности к компании — малоизвестным магазинам покупатели не доверяют, т. к. продавец без постоянных клиентов и активности в группе может оказаться мошенником. А раскрученный профиль, напротив, вызывает доверие, что положительно скажется на количестве продаж. В основном в накрутке нуждаются новые страницы. Платная накрутка подписчиков в ВК поможет быстро собрать аудиторию и привлечь живых пользователей. При этом она имеет предсказуемый результат и дешевле других способов продвижения.

Как правильно накручивать ВК Многие блогеры совершают общие ошибки, которые сводят пользу от раскрутки к нулю. Среди них фокусировка на количестве фолловеров, если покупать много пользователей без лайков и комментариев, то паблик заблокируют за накрутку. Нужно развивать страницу комплексно, чтобы существовало не только большое количество фолловеров в ВК, но и был хороший процент вовлеченности. Эта стратегия лучше, и не приведет к бану. Недорогие лайки и комментарии создадут имитацию активности, которая необходима для привлечения реальных людей. Все же 10000 подписок и 5 лайков под постом в ВК вызовут подозрения и оттолкнут потенциального фолловера.

Можно ли самому накрутить подписчиков Есть много бесплатных сервисов для продвижения аккаунтов в социальных сетях. Они работают следующим образом: Пользователь зарабатывает монеты, выполняя задания. Собирает нужное количество. Оформляет продвижение и получает подписчиков. На накопление монет потребуется много времени, а для стабильного и постоянного продвижения необходимо каждый день тратить по 3–4 часа на выполнение заданий. Придется потратить гораздо больше времени и сил, чем при обращении к SMMtouch. При этом мы, в отличие от бесплатных сервисов, гарантируем, что на аккаунт подпишется столько людей, сколько указано в задании.