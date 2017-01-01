Зачем это нужно? Качественные автолайки в Инстаграме стали отличным инструментом для развития профиля, они показывают, насколько интересен тот или иной пост, способны добавить страничке живую активность и увеличить количество подписчиков. Чем больше пост их собирает, тем популярнее становится и сам Instagram-аккаунт. Продвижение бизнеса таким способом поможет быть ближе к клиентам, способствует развитию бренда и достижению таких целей: регулярный рост продаж, увеличение трафика, конверсии, привлечение лояльной или новой аудитории, уменьшение бюджета на рекламу.

Как это работает? С SMMTouch купить автолайки в Instagram очень просто, для этого необходимо: 1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Заполнить количество будущих постов, количество лайков на 1 пост, логин или ссылку на аккаунт Инстаграм.

3) Произвести оплату. Запуск лайков начинается через 5-30 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 19 ₽ за 100 автолайков на 1 будущий пост и проверьте, как это работает. Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить автолайки в Инстаграме быстро и дешево.

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