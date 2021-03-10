Брендированный контент в Instagram *

Брендированный контент – это посты, где есть упоминание торговой марки и особая отметка: «Спонсор поста». Иными словами, реклама, и за нее, конечно, заплатили. Такая отметка свидетельствует о том, что между блогером и определенной фирмой есть договоренности. Необязательно при этом за рекламу подразумевается денежное вознаграждение, иногда сотрудничество происходит на условиях бартера.

Какая задача формирования брендированного контента? Важно сформировать привлекательный образ торговой марки, увеличить лояльность и в определенных ситуациях повысить продажи.





Основная суть брендированого контента в Инстаграм * – не отметка, а возможность следить за статистическими данными публикаций, сторис и запускать платную рекламу с постом (иными словами, можно охватить не только фолловеров блогера, но и остальных юзеров, но это возможно только, если блогер дал разрешение рекламировать). Кроме того, это вариант контроля, в каких публикациях бывает отметка.

Блогеру необязательно нужно посвящать торговой марке целый пост, можно упомянуть ее как бы между прочим. Важно, чтобы сама публикация задержала внимание аудитории, а для этого важно, чтобы она была интересной. Такой публикацией, в которой упоминается торговая марка, могут быть:

рекомендации и советы;

рассказ о себе;

обзор;

фотографии с посещенного ивента и т.д.

Что стоит отметить: в числе русскоязычных блогеров отметок очень мало, даже если пост явно рекламный, а вот с зарубежными наоборот: , как правило, имеется отметка «спонсор публикации».

Инструментарий рекламного контента в Insta

Далеко не каждый владелец профиля может отмечать своих партнеров в публикациях. Если не получается сделать доступ к посту, значит, нет доступа к инструментарию брендированного контента. Это можно решить просто: следует зайти в настройки профиля, после чего в категорию «Аккаунт» и там будет раздел инструментов по работе со спонсорскими публикациями. В меню нужно кликнуть на строчку получения доступа к инструментарию. Необходимо следовать инструкции, есть вариант, что нужно будет поменять тип профиля. Когда все будет сделано в соответствии с инструкцией возле пункта меню «Метка брендированного контента» будет видна галочка зеленого оттенка. Это значит, что пользователь имеет возможность задействовать метку.

Такая отметка значительно расширяет возможности взаимодействия блогера и коммерческой фирмы, по сути, это еще один метод раскрутки.

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