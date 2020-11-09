Что мешает продвинуться в ТикТок?

Что мешает результативному продвижению в ТикТок?

ТикТок – одна из молодых социальных сетей. Она появилась не так давно и уже успела завоевать популярность. Основная аудитория данной социальной сети – 13-25 лет. Продвижение в ТикТоке включает комбинацию способов раскрутки, в том числе важен контент, хэштеги, время публикации, ориентирование на определенную аудиторию. Подходить к развитию страницы нужно ответственно. Несмотря на то, что это развлекательная социальная сеть, законы продвижения серьезны и неумолимы. Есть наиболее известные ошибки, которые препятствуют продвижению и развитию страницы в ТикТок. Если не допускать таких ошибок, то можно в скором времени вывести свой аккаунт в Топ, получить требуемое количество реакций, комментариев, просмотров.





Что может помешать результативному продвижению?





Чтобы развиваться в ТикТок, стать популярным, необходимо, чтобы на страницу подписались новые пользователи, чтобы они регулярно просматривали видео, оставляли комментарии. Во время продвижения страницы необходимо избегать следующих ошибок:

1. Накрутка ненадежных пользователей. Есть реальные подписчики – живые люди, а есть боты. Внушительное число ботов не принесет пользы. Во-первых, боты неактивны: они не будут просматривать видео и комментировать его. Во-вторых, к тем же ботам алгоритмы ТикТок относятся крайне отрицательно. В этом смысле ТикТок мало отличается от того же Инстаграм *. Не стоит доверять тем, кто предлагает накрутить страницу ботами, а не реальными людьми.

2. Если ждете, что подписчики сами каким-то образом узнают о вашей странице и придут подписываться – это ошибка. Не стоит полагать, что как только вы зарегистрируете аккаунт, снимите парочку роликов, то прибегут все пользователи ТикТока и подпишутся. Продвижение страницы не делается за один день, и одной накрутки недостаточно. Без видео и постоянного регулярного постинга роликов далеко не продвинешься.

3. Несистемное применение хэштегов. Теги – это результативный инструмент для продвижения страницы в разных социальных сетях, в том числе и ТикТок. Важно уметь грамотно их задействовать. Чтобы не использовать бесполезные хэштеги и не тратить место под них, проанализируйте, какие слова-метки соответствуют тематике ролика, какие из них наиболее высокочастотные, а значит, наиболее полезные для продвижения, и используйте данный перечень ключевых слов.

4. Если нет средств на рекламу, продвигайтесь маленькими шагами самостоятельно. Не нужно браться за что-то, а потом бросать, не видя результата. Всегда доделывайте до конца, за какой бы способ продвижения не взялись.

5. Копирование роликов других пользователей не приведет к успеху. Если будете размещать материалы с других страниц, алгоритмы ТикТока будут игнорировать ваш профиль в плане продвижения и не станут выводить аккаунт в Топ. Важно генерировать оригинальный контент.

6. Если будете взаимодействовать со специалистами по продвижению, которые плохо знают свою работу и не разбираются в стратегиях раскрутки, это может только навредить аккаунту.

7. Интересные ролики. Если видео будут скучные, размытые, темные, и это будет повторяться регулярно, подписчикам очень быстро наскучит подобный контент, и они скоро отпишутся. Чтобы такого не произошло, следите за качеством публикацией. Какая бы ни была тематика роликов, важно подходить ответственно к их созданию и делать качественный контент.





Избежав таких ошибок, можно значительно увеличить шансы на успех в развитии страницы. Приложенные усилия обязательно увенчаются успехом. Важен грамотный и ответственный подход.





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