Что такое автолайки и автопросмотры?

Автолайки — это предварительный заказ лайков для публикаций, которые будут выходить в аккаунте.





Сделайте заказ, выбрав значения для полей «От» и «До». Оплаченное количество ваших публикаций будет получать случайное количество лайков в выбранном диапазоне.





Почему нельзя заказать точное количество лайков? Если ваши посты будут получать одинаковое число реакций, это скажется негативно на продвижении вашего аккаунта. Задача нашего сервиса мягко обойти алгоритм социальной сети, не нарушая правил.





Автопросмотры — это предварительная покупка просмотров для видео-постов, которые будут публиковаться в аккаунте.





Сделайте заказ, выбрав значения для полей «От» и «До». Оплаченное количество ваших публикаций получит случайное число просмотров в выбранном вами диапазоне.





Почему нельзя заказать точное количество просмотров? Если ваши видео будут получать одинаковое число просмотров, это скажется негативно на продвижении вашего аккаунта. Задача нашего сервиса мягко обойти алгоритм социальной сети, не нарушая правил.





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