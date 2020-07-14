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Наверняка почти все пользователи Instagram уже сталкивались с Giveaway. Если переводить буквально, понятие пошло от фразы «Give away» и означает «дарить», «отдавать». Для чего же нужны Гивы:


  • Возможность получить дополнительный доход в Инстаграм. Если у Вашего аккаунта достаточное количество подписчиков, Вы можете провести Giveaway, получив вознаграждение от спонсора, который желает привлечь аудиторию на свой профиль.
  • Увеличение вовлеченности. Проведение Гива окажет положительное влияние на активность пользователей, Вы сможете рассчитывать на большее количество лайков, комментариев и прочих целевых действий подписчиков.
  • Сотрудничество с популярным блогером и проведение Giveaway на его странице позволит Вам расширить свою аудиторию, путем привлечения внимания к своей странице новых пользователей.


В зависимости от целей, которые Вы ставите перед собой, можно организовать Гив того или иного вида.

Giveaway или Гив


Классический Giveaway


В социальной сети есть профили, созданные специально для регулярного проведения розыгрышей. При организации каждого мероприятия набираются спонсоры, которые добавляются в «Подписки». При объявлении акции, указываются условия участия, например, подписка на спонсора, написание комментария, лайк и пр. Для определения победителя используются специальные программы, а в качестве призов предлагаются материальные ценности или денежное вознаграждение. Если Вы хотите стать спонсором Гива, достаточно найти подобную страницы, введя в поиске слово «Розыгрыш», и написать ее владельцу в Директ.


Среди преимуществ подобных Giveaway:


  • низкая стоимость;
  • возможность быстро получить новых подписчиков, лайки и комментарии;
  • простота организации.


К недостаткам можно отнести:


  • количество отписок после проведения розыгрыша может быть равным числу подписок, поэтому такие Гивы больше подходят для сбора лайков и комментариев;
  • участники не являются Вашей целевой аудиторией, на подобные страницы подписываются те, кто просто хочет получить бесплатный приз;
  • массовая отписка после Giveaway может быть негативно воспринята алгоритмами Инстаграм, из-за чего профиль потеряет позиции в выдаче.


Чтобы получить желаемых подписчиков в условиях розыгрыша стоит прописать конкретные требования к участникам: пол, возраст и пр.


Именной Giveaway


Для его проведения спонсор ищет блог, подписчики которого являются его целевой аудиторией. К примеру, если Вы торгуете женской одеждой, отлично подойдут сообщества, раскрывающие темы красоты и ухода за собой, здоровья, матерей и детей и пр. Все, что Вам нужно, найти подходящий аккаунт и договориться с его владельцем об условиях проведения Гива. Среди основных отличий подобного розыгрыша от классического Giveaway:


  • большая вероятность обзавестись целевой аудиторией;
  • меньшее количество отписок после проведения акции;
  • настоящие люди, которые создали профиль не только ради участия в различных розыгрышах.


Недостаток заключается в более высокой стоимости, но использование именного Гива отличается большей эффективностью. «Звездный» Giveaway также относится к именному. Его основное преимущество – большое количество подписчиков публичной личности, что значительно увеличивает шансы расширить свою аудиторию.


Круговой Гив


В этом случае несколько блогеров, работающих в похожих направлениях, объединят свои усилия для проведения Giveaway. Каждый из спонсоров объявляет об акции у себя в аккаунте. Это позволяет осуществить обмен подписчиками. Не стоит сотрудничать с прямыми конкурентами, лучше подойдут профили, развивающиеся в смежных тематиках. Проведение подобного Гива позволит обзавестись активной аудиторией и полезными знакомствами.


Подготовка к розыгрышу


Если Вы планируете выступить в роли спонсора Гива, следует подготовиться к мероприятию:


  • привести в порядок свой аккаунт, наполнить его интересным контентом – чтобы пользователи не только пришли на Вашу страницу, но и остались на ней, Вы должны предложить интересный, полезный материал;
  • набрать первую тысячу подписчиков – это повысит уровень доверия к профилю;
  • продумать портрет целевой аудитории, чтобы понимать, какие параметры участников нужно указать при составлении условий акции;
  • определиться с целью и бюджетом розыгрыша;
  • найти площадку для проведения мероприятия, почитать отзывы о ней, сравнить несколько вариантов;
  • связаться с организаторами, обсудить все детали акции.


Giveaway – эффективный метод продвижения аккаунта, который при чередовании с другими инструментами Инстаграм способен дать неплохие результаты. Однако если у Вас нет времени заниматься самостоятельной раскруткой страницы, обратитесь к нам. В самые короткие сроки и по выгодным ценам Вы получите желаемое количество подписчиков, лайков и просмотров. Мы гарантируем безопасность сотрудничества с нашей компанией. 


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