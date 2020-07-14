Наверняка почти все пользователи Instagram уже сталкивались с Giveaway. Если переводить буквально, понятие пошло от фразы «Give away» и означает «дарить», «отдавать». Для чего же нужны Гивы:
В зависимости от целей, которые Вы ставите перед собой, можно организовать Гив того или иного вида.
В социальной сети есть профили, созданные специально для регулярного проведения розыгрышей. При организации каждого мероприятия набираются спонсоры, которые добавляются в «Подписки». При объявлении акции, указываются условия участия, например, подписка на спонсора, написание комментария, лайк и пр. Для определения победителя используются специальные программы, а в качестве призов предлагаются материальные ценности или денежное вознаграждение. Если Вы хотите стать спонсором Гива, достаточно найти подобную страницы, введя в поиске слово «Розыгрыш», и написать ее владельцу в Директ.
Среди преимуществ подобных Giveaway:
К недостаткам можно отнести:
Чтобы получить желаемых подписчиков в условиях розыгрыша стоит прописать конкретные требования к участникам: пол, возраст и пр.
Для его проведения спонсор ищет блог, подписчики которого являются его целевой аудиторией. К примеру, если Вы торгуете женской одеждой, отлично подойдут сообщества, раскрывающие темы красоты и ухода за собой, здоровья, матерей и детей и пр. Все, что Вам нужно, найти подходящий аккаунт и договориться с его владельцем об условиях проведения Гива. Среди основных отличий подобного розыгрыша от классического Giveaway:
Недостаток заключается в более высокой стоимости, но использование именного Гива отличается большей эффективностью. «Звездный» Giveaway также относится к именному. Его основное преимущество – большое количество подписчиков публичной личности, что значительно увеличивает шансы расширить свою аудиторию.
В этом случае несколько блогеров, работающих в похожих направлениях, объединят свои усилия для проведения Giveaway. Каждый из спонсоров объявляет об акции у себя в аккаунте. Это позволяет осуществить обмен подписчиками. Не стоит сотрудничать с прямыми конкурентами, лучше подойдут профили, развивающиеся в смежных тематиках. Проведение подобного Гива позволит обзавестись активной аудиторией и полезными знакомствами.
Если Вы планируете выступить в роли спонсора Гива, следует подготовиться к мероприятию:
Giveaway – эффективный метод продвижения аккаунта, который при чередовании с другими инструментами Инстаграм способен дать неплохие результаты. Однако если у Вас нет времени заниматься самостоятельной раскруткой страницы, обратитесь к нам. В самые короткие сроки и по выгодным ценам Вы получите желаемое количество подписчиков, лайков и просмотров. Мы гарантируем безопасность сотрудничества с нашей компанией.
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