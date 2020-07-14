Что такое Giveaway в Инстаграм * и зачем это нужно

Наверняка почти все пользователи Instagram * уже сталкивались с Giveaway. Если переводить буквально, понятие пошло от фразы «Give away» и означает «дарить», «отдавать». Для чего же нужны Гивы:





Возможность получить дополнительный доход в Инстаграм *. Если у Вашего аккаунта достаточное количество подписчиков, Вы можете провести Giveaway, получив вознаграждение от спонсора, который желает привлечь аудиторию на свой профиль.

Увеличение вовлеченности. Проведение Гива окажет положительное влияние на активность пользователей, Вы сможете рассчитывать на большее количество лайков, комментариев и прочих целевых действий подписчиков.

Сотрудничество с популярным блогером и проведение Giveaway на его странице позволит Вам расширить свою аудиторию, путем привлечения внимания к своей странице новых пользователей.





В зависимости от целей, которые Вы ставите перед собой, можно организовать Гив того или иного вида.





Классический Giveaway





В социальной сети есть профили, созданные специально для регулярного проведения розыгрышей. При организации каждого мероприятия набираются спонсоры, которые добавляются в «Подписки». При объявлении акции, указываются условия участия, например, подписка на спонсора, написание комментария, лайк и пр. Для определения победителя используются специальные программы, а в качестве призов предлагаются материальные ценности или денежное вознаграждение. Если Вы хотите стать спонсором Гива, достаточно найти подобную страницы, введя в поиске слово «Розыгрыш», и написать ее владельцу в Директ.





Среди преимуществ подобных Giveaway:





низкая стоимость;

возможность быстро получить новых подписчиков, лайки и комментарии;

простота организации.





К недостаткам можно отнести:





количество отписок после проведения розыгрыша может быть равным числу подписок, поэтому такие Гивы больше подходят для сбора лайков и комментариев;

участники не являются Вашей целевой аудиторией, на подобные страницы подписываются те, кто просто хочет получить бесплатный приз;

массовая отписка после Giveaway может быть негативно воспринята алгоритмами Инстаграм *, из-за чего профиль потеряет позиции в выдаче.





Чтобы получить желаемых подписчиков в условиях розыгрыша стоит прописать конкретные требования к участникам: пол, возраст и пр.





Именной Giveaway





Для его проведения спонсор ищет блог, подписчики которого являются его целевой аудиторией. К примеру, если Вы торгуете женской одеждой, отлично подойдут сообщества, раскрывающие темы красоты и ухода за собой, здоровья, матерей и детей и пр. Все, что Вам нужно, найти подходящий аккаунт и договориться с его владельцем об условиях проведения Гива. Среди основных отличий подобного розыгрыша от классического Giveaway:





большая вероятность обзавестись целевой аудиторией;

меньшее количество отписок после проведения акции;

настоящие люди, которые создали профиль не только ради участия в различных розыгрышах.





Недостаток заключается в более высокой стоимости, но использование именного Гива отличается большей эффективностью. «Звездный» Giveaway также относится к именному. Его основное преимущество – большое количество подписчиков публичной личности, что значительно увеличивает шансы расширить свою аудиторию.





Круговой Гив





В этом случае несколько блогеров, работающих в похожих направлениях, объединят свои усилия для проведения Giveaway. Каждый из спонсоров объявляет об акции у себя в аккаунте. Это позволяет осуществить обмен подписчиками. Не стоит сотрудничать с прямыми конкурентами, лучше подойдут профили, развивающиеся в смежных тематиках. Проведение подобного Гива позволит обзавестись активной аудиторией и полезными знакомствами.





Подготовка к розыгрышу





Если Вы планируете выступить в роли спонсора Гива, следует подготовиться к мероприятию:





привести в порядок свой аккаунт, наполнить его интересным контентом – чтобы пользователи не только пришли на Вашу страницу, но и остались на ней, Вы должны предложить интересный, полезный материал;

набрать первую тысячу подписчиков – это повысит уровень доверия к профилю;

продумать портрет целевой аудитории, чтобы понимать, какие параметры участников нужно указать при составлении условий акции;

определиться с целью и бюджетом розыгрыша;

найти площадку для проведения мероприятия, почитать отзывы о ней, сравнить несколько вариантов;

связаться с организаторами, обсудить все детали акции.





Giveaway – эффективный метод продвижения аккаунта, который при чередовании с другими инструментами Инстаграм * способен дать неплохие результаты. Однако если у Вас нет времени заниматься самостоятельной раскруткой страницы, обратитесь к нам. В самые короткие сроки и по выгодным ценам Вы получите желаемое количество подписчиков, лайков и просмотров. Мы гарантируем безопасность сотрудничества с нашей компанией.





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