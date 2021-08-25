Что такое коллаборация в Инстаграм и почему это результативно?

В настоящее время многие знаменитости, бренды и торговые марки понемногу переходят от кооперации к кооперации. Многие выпускают одежду, дизайнерские украшения, снимают общие дуэты и клипы, объявляют совместные акции. Подобный формат взаимодействия именуется коллаборацией. Ее применяют и блогеры, и торговые марки.

Что собой представляет коллаборация? Это кооперация, общая деятельность, сотрудничество разных сторон для получения взаимной выгоды. Участники кооперации – торговые марки, фирмы, блогеры, творческие личности – объединяют усилия, чтобы получить определенные результаты. Объединение ресурсов помогает существенно сэкономить.





Типы коллабораций

1. Взаимодействие с теми, чье мнение уже авторитетно. Блогеры – это категория людей, мнению которых доверяют подписчики, потому многим выгодно продвигать собственные услуги именно через них, а точнее через обзоры, прямые эфиры, сторис и т.д.

2. Взаимодействие со знаменитостями. Фанаты готовы переплачивать внушительные суммы за все, что связано с их кумирами. Поэтому компании всячески привлекают медийных личностей к сотрудничеству.

3. Взаимная популяризация людей, которые трудятся в схожих сферах. Обозначенный формат оптимален для представителей творческих профессий. Это касается, например, музыкантов, которые могут записывать совместные видео. Такие кооперации эффективны, поскольку аудитория и той, и другой стороны, как правило, совпадает.

4. Взамодействие с брендом. В частности, художник, который выкладывает свое творчество в сеть, посвящает свой арт определенной торговой марке. После этого многие компании предлагают сотрудничество таким талантливым авторам.

Каковы задачи коллаборации?

Большая часть торговых марок и блогеров вступают в коллаборацию, чтобы увеличить доход, продать больше товара, но есть и более глобальные цели. Это:





1. Привлечение внимания. Коллаборации помогают выделиться на фоне большого потока информации.

2. Повышение лояльности. В настоящее время пользователя Инстаграм и вообще клиента довольно-таки сложно удивить. Коллаборации помогают разнообразить контент.

3. Совместное продвижение продукта тоже помогает выделиться.

Главная цель такой кооперации – увеличение охвата рынка товаров и услуг. Поэтому при подборе партнера необходимо осознавать, что за выгода получается от этого взаимодействия.





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