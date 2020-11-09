Что такое накрутка Instagram и зачем она нужна

Что такое накрутка Инстаграм и зачем она нужна

Сегодня популярность Инстаграм сложно переоценить. Число пользователей социальной сети составляет более 1 млрд. человек. Это одна из наиболее удобных площадок не только для обмена фотографиями и общения с друзьями, а и для ведения бизнеса: продвижения товаров и услуг, заработка на рекламе. Если Вы хотите получать прибыль, причем начать делать это как можно раньше, Вам понадобится такая услуга нашей компании как раскрутка Инстаграм.





Особенности накрутки в Instagram





Для каких бы целей Вы ни создавали страницу в социальной сети, Вы наверняка рассчитываете на определенный уровень активности пользователей, ведь те, кто не нуждаются в подписчиках и лайках, просто-напросто не заводят себе аккаунты. Конечно, заняться продвижением можно самостоятельно, но это очень длительный и трудоемкий процесс, к которому готовы не все. Но если Вы все же решили отдать предпочтение естественной накрутке пользователей Инстраграм, важно избегать самых распространенных ошибок. Среди них:

Низкокачественный контент. Сказать, что фотографий в Инстаграме много, не сказать ничего. Даже красивые, профессиональные снимки не всегда привлекают столько внимания, сколько хотелось бы, что уже говорить о фото «ни о чем», которые не сопровождает ни хорошее текстовое содержание, ни грамотно подобранные хештеги и геолокация. Оптимально выкладывать по 1-2 публикации в сутки, и все они должны быть достойного качества.





Отсутствие или недостаточное количество контактных данных. Если Вы предлагаете какие-либо товары или услуги, но при этом Вас не так просто найти, пользователю будет проще перейти на страницу конкурента, чем заниматься поисками Вашего номера телефона, адреса, мессенджера и прочих данных, поэтому при их заполнении стоит быть предельно внимательными.





Использование однотипных методик продвижения. Разнообразие контента – залог успеха. Чередование фотографий с видео, серьезных постов с развлекательными публикациями – вот, что поможет сохранить интерес подписчиков к Вашей странице и избежать отписок.





Отсутствие геолокации. Эта функция Инстаграма позволяет определить место, где было сделано фото, что очень удобно для продвижения страниц, которые занимаются продажей товаров и услуг. Добавление геолокации отнимет несколько секунд, но может значительно улучшить показатели посещаемости аккаунта.





Игнорирование вопросов подписчиков. Если Вы не отвечаете на комментарии, Вы не только обижаете пользователя, задавшего вопрос, а и отбиваете желание других фолловеров вступать в диалог. В итоге активность на странице снижается, что в целом негативно сказывается на продвижении товара или услуги. Общение с потенциальными клиентами позволяет увеличить уровень доверия к продукту. Пока Ваш аккаунт недостаточно раскручен, отвечать на комментарии можно самостоятельно. Если их количество значительно возрастет, стоит нанять человека, который за договорную плату будет общаться с подписчиками.





Самостоятельная накрутка Инстаграм отнимает много времени и сил. Намного удобнее обратиться в нашу компанию и за небольшие деньги получить желаемое количество подписчиков, лайков и просмотров. Среди преимуществ сотрудничества с нами безопасность, широкий спектр услуг и оперативное выполнение заказов.





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