Что такое Threads для Инстаграм и как он работает?

Социальная сеть Facebook запускает Threads для Instagram. Это новое приложение, предназначенное для того, чтобы обмениваться фотографиями и видеосообщениями с «лучшими друзьями». Список «лучших друзей» появился в Insta в 2020 году. Подобная категория давно есть у более «старых» социальных сетей, таких, как ФБ или «Вконтакте». Теперь категория «лучше френды» есть и в Инстаграм. При публикации историй пользователь может выбирать, кто ее увидит – все фолловеры или только из числа самых близких. В настоящее время руководить перечнем и коммуницировать с близкими друзьями можно в приложении Инстаграм и в специально созданном Threads. Последнее уже доступно для разных гаджетов на разных платформах, а именно для Андроид и iOS.

Что собой представляет Threads и как функционирует?

Итак, Threads – это отдельное приложение, предназначенное для скорого обмена данными о себе с определенным кругом лиц. Круг этот лимитирован. С теми, кто входит в данный круг, можно обмениваться фотографиями, роликами, месседжами, сторис, геолокацией. Если еще нет настроенного перечня лучших друзей, то можно сформировать его непосредственно из Threads при скачивании софта.

При закачке приложения открывается камера для скорого фотографирования или видеозаписи, какими можно мгновенно поделиться с «лучшими друзьями». Снизу экрана размещены ссылки на френдов, с кем получилось обмениваться сообщениями чаще всего.

Кроме того, есть раздел с входящими сообщениями. Помимо этого, данное приложение поддерживает групповые чаты, однако всего его участники должны быть в списке френдов друг у друга.

Пользователь способен выбрать эмодзи и одно из готовых выражений для статуса, можно написать свой. Выбирается еще время, в течение какого будет высвечиваться статус – от 1 до 4 часов. Кроме того, есть режим автоматического статуса – он подлежит обновлению на протяжении суток, исходя из месторасположения юзера, а именно дома, на работе и т.д. При этом сам Инстаграм не собирается отображать или сберегать точное месторасположение юзеров.

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