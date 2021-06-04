Диплинк в Инстаграм: что это, как сделать?

Стоит упомянуть об одном инструменте в Инстаграм – диплинке. Что это и как он работает?

Диплинк (или deeplink) – так называют глубинную ссылку, какая приводит юзера непосредственно в приложение смартфона, при этом обходя ненужные ограничения. Без подобной ссылки юзер, что переходит по стандартному линку, вначале идет на мобильный вариант интернет-сайта. Затем ему понадобится загрузить приложение или зарегистрироваться в нем, после попасть на требуемую страницу – то есть процесс перехода сильно утяжеляется.

С подобной ссылкой юзер моментально переходит в программу на смартфоне. Если софт не инсталлирован, то ссылка направит пользователя в Гугл Плэй или Ап Стор, исходя из настроек гаджета.

Если в приложении смартфона удобнее смотреть аккаунт в Инстаграм, а в браузере постоянно кликать «Назад» при пролистывании публикаций, то это тоже в целом некомфортно для фолловеров. Если юзер не зарегистрирован в браузере, он не сможет подписаться, написать в личные сообщения, это тоже не нравится новоприбывшим.

Что дает глубинная ссылка:

диплинк направляет юзера на требуемый экран на смартфоне;

структурирует данные по кликам, трафику и юзерам через специальные сервисы;

глубинная ссылка индексируется поисковыми системами;

диплинки встраиваются в QR-код.

Глубинные ссылки очень важны для переходов на мобильные приложения. Они обеспечивают высокую конверсию в сравнении с непосредственной ссылкой. Благодаря такой опции число переходов не снижается, и получается, что рекламный бюджет тоже не сливается попусту. Через глубинную ссылку можно направлять новоприбывших пользователей не просто на аккаунт в целом, но и на определенные публикации.

Как сделать диплинк?





Непосредственно диплинки смотрятся громоздко, открываются не везде, потому для их создания применяются специальные приложения, что проводят трафик сквозь себя. Таким образом, получаются непосредственные ссылки или странички с кликами, они нормально функционируют на разных гаджетах.

Есть вариант создавать диплинки через специальные сервисы и их телеграм-боты. Это, в частности, сервис Jusl. Можно зайти на сайт этого сервиса и кликнуть «Сделать линк на Инстаграм». Диплинки несложно применять для формирования мини-визиток с разными линками. Глубинные ссылки дают возможность повысить число переходов и подписок и сберечь средства для рекламы. По ним проще переходить на приложения в смартфонах.





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