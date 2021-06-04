Стоит упомянуть об одном инструменте в Инстаграм * – диплинке. Что это и как он работает?
Диплинк (или deeplink) – так называют глубинную ссылку, какая приводит юзера непосредственно в приложение смартфона, при этом обходя ненужные ограничения. Без подобной ссылки юзер, что переходит по стандартному линку, вначале идет на мобильный вариант интернет-сайта. Затем ему понадобится загрузить приложение или зарегистрироваться в нем, после попасть на требуемую страницу – то есть процесс перехода сильно утяжеляется.
С подобной ссылкой юзер моментально переходит в программу на смартфоне. Если софт не инсталлирован, то ссылка направит пользователя в Гугл Плэй или Ап Стор, исходя из настроек гаджета.
Если в приложении смартфона удобнее смотреть аккаунт в Инстаграм *, а в браузере постоянно кликать «Назад» при пролистывании публикаций, то это тоже в целом некомфортно для фолловеров. Если юзер не зарегистрирован в браузере, он не сможет подписаться, написать в личные сообщения, это тоже не нравится новоприбывшим.
Что дает глубинная ссылка:
Глубинные ссылки очень важны для переходов на мобильные приложения. Они обеспечивают высокую конверсию в сравнении с непосредственной ссылкой. Благодаря такой опции число переходов не снижается, и получается, что рекламный бюджет тоже не сливается попусту. Через глубинную ссылку можно направлять новоприбывших пользователей не просто на аккаунт в целом, но и на определенные публикации.
Непосредственно диплинки смотрятся громоздко, открываются не везде, потому для их создания применяются специальные приложения, что проводят трафик сквозь себя. Таким образом, получаются непосредственные ссылки или странички с кликами, они нормально функционируют на разных гаджетах.
Есть вариант создавать диплинки через специальные сервисы и их телеграм-боты. Это, в частности, сервис Jusl. Можно зайти на сайт этого сервиса и кликнуть «Сделать линк на Инстаграм *». Диплинки несложно применять для формирования мини-визиток с разными линками. Глубинные ссылки дают возможность повысить число переходов и подписок и сберечь средства для рекламы. По ним проще переходить на приложения в смартфонах.
Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь к нам и мы поможем накрутить просмотры в инстаграм *.
Еще рекомендуем статью к прочтению: Как использовать наклейки в Инстаграм *?
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
#instagram *