Эффекты в ТикТок: как их найти и применять?

ТикТок – социальная сеть, популярность которой постоянно растет. Секрет кроется не просто в веселых коротких видео, но и в специальных дополнениях, что помогают создавать уникальные ролики.

Что собой представляют эффекты в сети?

Представленные дополнения – маски и фильтры, что накладываются сверху на видео, благодаря чему делают его уникальным и на что не похожим. Некоторые из них накладываются уже на готовый ролик, остальные добавляются на этапе создания. Без таких дополнений социальная сеть не была бы столь известна. Что за эффекты сегодня в тренде?

1. «Рисующий нос». С помощью такой фишки можно создавать с помощью носа на дисплее разные фигурки. Эффект функционирует так, что система определяет, где находится нос, и делает изображения, исходя из движений. Среди пользователей даже проходят соревнования, кто лучше справляется. Данный эффект представлен иконкой в форме большого носа, и его задействуют в период создания ролика.

2. Блестки. Этот эффект добавляет блеск поверх ролика. Расположен в категории «Эффекты». Он добавляется на специально выбранные участки в уже готовом видео. С этой целью следует создать ролик или залить готовый, перейти в категорию эффектов, конкретно во вкладку Visual. В ней следует прокрутить предлагаемые варианты до наименования Bling. Затем нужно выбрать требуемый участок и зажать кружочек с выбранным эффектом. В процессе зажатия блестки накладываются, когда вы перестаете зажимать, эффект прекращает действие.





3. Перемены в голосе. В соцсети есть интересные голосовые эффекты. Так, можно сделать ролик, где голос спикера подрагивает, дополнить ролик эхом. Кроме того, можно говорить, как робот. Такие возможности можно отыскать во вполне конкретной категории, которая называется «Голосовые эффекты». Она находится в верхнем углу справа. Соответствующая иконка возникает только после того как ролик загрузился. Для начала нужно создать ролик, где есть обычный голос, а после наложить выбранный эффект.

4. Смена внешности. С помощью данного эффекта можно постепенно менять фотографии, и тем самым происходит постепенное изменение внешних данных. Есть вариант просто добавить разные изображения или просто отобразить, как изменяются внешние данные с течением времени. Данная опция расположена в категории «темы», там нужно отыскать вкладку с названием, указанным вначале этого пункта, и добавить несколько фотографий.

5. Замедление или слоумо. Как уже можно догадаться, это такой эффект, который делает происходящее на видео медленнее. Тут есть два варианта корректуры: можно снизить скорость непосредственно во время записи или скорректировать уже созданный ролик. Эффект сложнее других, потому что здесь мало только наложить блестки, важно придумать сюжет, чтобы видео было интересно смотреть. Как и в случае с некоторыми другими эффектами, слоумо используется на конкретных кадрах.

6. Лицо посреди камеры. Данный вариант подразумевает, что все лицо остается посредине, даже когда двигается смартфон или сам актер в ролике. Эффект можно использовать при нажатии иконки, изображающей розовый эмодзи в квадрате.

7. Устрашающий эффект – «черные глаза». С его помощью можно очернить глаза пользователя. Иконка, которая дает возможность воспользоваться эффектом, выглядит соответствующе: это эмодзи с черными глазами.

Конечно, это далеко не все эффекты. В ТикТок можно еще много чего: менять цвет волос, увеличивать размеры головы и изменять фон в роликах.

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