Эффекты в TikTok: как найти и использовать нужную маску?

Функционал Тик Тока позволяет дополнять видео различными эффектами, в том числе масками. Пользователям социальных сетей маски хорошо известны по Снэпчату и Инстаграму *: именно там впервые появилась возможность добавлять к портретам людей усы, украшения, макияж и прочие элементы. Но именно в Тик Токе маски получили вторую жизнь. Здесь с их помощью разыгрывают целые спектакли по ролям, создают смешные и вирусные сюжеты, а также начинают челленджи. Узнайте из этой статьи, как найти нужную вам маску среди всех эффектов Тик Тока.

Сначала давайте уясним простую вещь. Если вам понравился какой-либо элемент из чужого видео: маска, эффект, музыка — вы можете сразу же добавить его в раздел «Избранное», чтобы потом не тратить время на поиски. Для этого нажмите на название используемого эффекта или аудиоряда (в левом нижнем углу) во время просмотра видео. В открывшемся меню выберите команду «В избранное». Маски входят в число эффектов, поэтому сохранять их нужно точно так же.

Второй способ найти понравившуюся маску — зайти в режим создания видео. Здесь, слева от кнопки записи, есть раздел «Эффекты». Именно в нём хранятся все маски Тик Тока. Если вы недавно видели популярное видео с крутой маской или какая-то маска попадалась вам несколько раз в ленте «Рекомендации», скорее всего, она вышла в тренды. Найти популярную маску просто. В разделе «Эффекты» выберите «В тренде» и полистайте ленту. Возможно, тут и будет искомое.

Третий способ подходит тем, кто не ищет легких путей. Хотите маску «не как у всех» — выбирайте её сами. Полистайте раздел «Эффекты» и примерьте всё, что вам нравится. Возможно, именно такой подход сделает вас трендсеттером.

И, наконец, четвертый способ. Совсем сложный. Если вы не знаете, как найти понравившуюся вам маску, попробуйте поискать её через поиск по хэштегам. Вводите название маски, если помните, или ключевые слова. Например, чтобы найти маску, которая увеличивает нос, можно посмотреть видео по хэштегу #нос или #большойнос.

Также на некоторые маски есть прямые ссылки, которые публикуют в открытом доступе на сторонних сайтах.

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