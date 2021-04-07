Фотокабина в Insta: обновленный режим создания историй

Если доводилось делать быстрые снимки в фотобудках, то представляете, что это такое. Теперь с недавнего времени в Instagram * появилась опция «фотокабина» в сторис.

Фотокабина – это режим, который дает возможность делать несколько мгновенных фотографий, разница по времени при этом составляет всего 2-3 секунды. Изображения сберегаются в виде нескольких фото в одной истории.

Режим фотобудки находится там же, где и основные варианты сторис. Следует открыть категорию историй оптимально подходящим методом (к примеру, кликнув на «плюс» в аккаунте, после кликнуть на «история»). Слева будут расположены варианты сторис. Среди них нужно отыскать «фотокабину» и нажать на нее. К слову, на Айфон данный вариант именуется «фотобудка».

Когда нашли нужный режим, наведите камеру гаджета, кликните на кнопку создания истории. Затем камера начинает считать в обратную сторону и делает фотографии. Следует быстро перевести камеру на иной предмет и так несколько раз. Значок, обозначающий загрузку, отображает, сколько времени до начала процесса съемки. На выходе получается несколько изображений, которые циклично меняются. Если не нашли этой функции, нужно обновить приложение до последней версии.

Такой режим в социальной сети можно применять для разных съемок:

для семейных фото;

для ивентов;

путешествий;

фотографий товаров;

для отображения разных эмоций.

В фотокабине есть переходу между изображениями. Чтобы их поменять, после записи истории, необходимо кликнуть на инструмент со значком фотокабины. Есть такие переходы:

вспышка (вариант, который ставится автоматически сразу после съемки);

фотолента;

видеолента;

винтаж;

световые блики;

помехи.

Получится наложить и обычные эффекты. Такой режим – то, что нужно для спонтанной, но при этом качественной истории. Весь процесс займет совсем немного кликов.

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