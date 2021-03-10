Функция Live Rooms: что это и как работает?

Не так давно Instagram * запустил новую функцию, которая называется «Прямой эфир в комнате» или «Live Rooms». Что дает эта опция? «Live Rooms» дает возможность делать прямые эфиры и предлагать участие в них до трех человек. До этого получалось позвать только одного пользователя.

Как происходит прямой эфир в комнате соцсети?

В период проведения прямых эфиров пользователи могут приобрести бэйджи авторов или товар, о каком говорит спикер, стать участником акции по сбору финансов. Кроме того, известно, что совсем скоро будут созданы еще одни функции для проведения трансляций, в частности администрирование и звуковые опции.

Для создания прямого эфира в сети и добавления участников после начала трансляции следует кликнуть на иконку «Видеочата» внизу дисплея. Далее получится увидеть пользователей, которые подали заявку на присоединение, там же отыщете юзеров, каких собираетесь добавить. При открывании комнаты спикер всегда остается сверху изображения на дисплее.

Что нужно для создания «комнаты»?

Чтобы создать так называемую «комнату», следует кликнуть на запуск прямого эфира, вписать наименование, добавить участников. Есть вариант: или добавить всех пользователей единовременно или приглашать на протяжении всего времени проведения эфира. Специалисты советуют: можно добавить сначала двух гостей, а потом еще одного в качестве неожиданного гостя.

Все пространство на экране разделено поровну между всеми участниками. Пользователи социальной сети отзываются, что новая функция расширит число доступных форматов видео и даст возможность проводить в Инстаграм * различные ток-шоу, интервью, джем-вечеринки и т.д.

Создатели добавляют, что Live Rooms дает возможность зарабатывать на прямых трансляциях еще больше. Как и ранее до этого, пользователи могут приобретать особые значки, чтобы поддерживать любимых авторов. Кроме того, появляется возможность собирать средства. Помимо этого, в социальной сети считают, что благодаря этой опции юзеры могут больше взаимодействовать со своей аудиторией. Помимо этого, Live Rooms дает возможность увеличить охват блога, так как подписчики гостей трансляции будут получать уведомление о начале прямого эфира.

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