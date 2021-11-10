Инстаграм добавил опцию Сериал в IGTV

В настоящее время Instagram добавил в IGTV обновленную опцию, которая называется «Сериал». Теперь это даст возможность пользователям делить свои видеоролики по рубрикам или комбинировать их в виде сериалов. Кроме того, есть возможность уведомлять фолловеров о выходе нового ролика.

Новая функция, именуемая «Сериал» даст возможность добавлять на видеоролики отметки, которые соответствуют определенной тематике или же рубрике. Если кликнуть на обозначенную метку, то пользователь перейдет в определенную вкладку, где получится посмотреть ролики по данной теме и запустить сообщения о том, чтобы приходили уведомления о поступлении новых роликов.









Как создается сериал из видео в IGTV и как добавить отметку?

Для создания сериала в IGTV и добавления первого ролика, необходимо осуществить поэтапно следующие действия:

1.Нужно открыть приложение IGTV и приступить к публикации видеоролика. Для этого следует выбрать видео в памяти смартфона или снять свежее.

2.Далее следует настроить обложку ролика, а для этого отметить требуемый кадр или загрузить изображение из памяти телефона. Кликнуть на «Далее».

3.Следует впечатать наименование ролика и его описание. После того как придумано название и введен текст с описанием чуть ниже необходимо кликнуть на «Добавить в сериал».

4.В процессе добавления самого первого ролика будет открыто информационное окно. Для этого нужно нажать именно на «Создать свой первый сериал».

5.Далее необходимо написать наименование и описание сериала, а после нажать на продолжение. В открытом окне будет отображаться весь перечень сериалов на канале IGTV. Далее можно будет сформировать еще один сериал. Нужно отметить при помощи галочки подходящий вариант и снова кликнуть на «Далее».

Наконец всех проделанных манипуляций следует выложить видео. Помимо новых роликов, сериал дополняется уже выложенными в IGTV роликами. Для этого понадобится их просто подкорректировать и добавить в нужную категорию. Постепенно «Сериал» можно пополнять вновь создаваемым контентом.

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